Nieuws uit Nederland Verdrag tegen huiselijk geweld BES wordt in 2026 geratificeerd Dick Drayer 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Caribisch Nederland ratificeert naar verwachting in 2026 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dat antwoord Justitieminister David van Weel in antwoord op Kamervragen. Het zogenoemde Verdrag van Istanbul is een belangrijke stap in de strijd tegen huiselijk geweld op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met de Openbare Lichamen intensief gewerkt aan de voorbereiding van de bekrachtiging van het verdrag. Deze inspanningen vallen binnen het Bestuursakkoord dat loopt tot eind dit jaar en richt zich op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding is het opstellen van een beschermingscode voor professionals en het waarborgen van opvangmogelijkheden voor slachtoffers. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het ontwerpbesluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling Caribisch Nederland, dat op 8 juni 2023 aan de Tweede Kamer is voorgelegd. De implementatie van dit besluit staat gepland voor 1 januari.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische kaders rondom het melden en delen van gegevens bij vermoedens van huiselijk geweld. Ook wordt gendersensitiviteit actief bevorderd binnen de openbare lichamen. In 2025 vindt er een werkconferentie plaats op Sint-Maarten, waarbij samenwerkingsafspraken worden versterkt die tijdens de conferentie op Curaçao in 2023 zijn gemaakt.

Voorafgaand aan de ratificatie worden er nog beleids- en wetgevingsmaatregelen getroffen. Het Nederlandse kabinet verwacht dat het Verdrag van Istanbul in 2026 officieel van kracht wordt in Caribisch Nederland, afhankelijk van de voortgang van deze trajecten. Dit sluit aan bij de verplichtingen uit het verdrag en versterkt de bescherming van vrouwen en kinderen tegen geweld.

0