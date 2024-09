Sport & Vrije tijd Oliver Klokman zwemt rond Saba in 7 uur en 34 minuten Redactie 23-09-2024 - 1 minuten leestijd

THE BOTTOM – Op zaterdag zwom Marine Research Centre Manager Oliver Klokman in 7 uur en 34 minuten rond Saba. Hiermee is Klokman de eerste persoon in meer dan 20 jaar die dit heeft gedaan, en misschien wel de allereerste ooit.

Oliver, die nu drie jaar op Saba woont en het Marine Research Centre beheert terwijl hij zijn PhD voltooit, is een fervent sporter. Hij is in training voor de volgende Iron Man in maart en is elke dag te zien terwijl hij op zijn fiets de steile Sabaanse heuvels op en neer rijdt naar en van Fort Bay, wat op zich al een prestatie is.

Oliver vertrok om 5.15 uur vanuit Fort Bay om de 19,5 km alleen te zwemmen. Vrienden en supporters van Saba Wellness Pharmacy, Jacqui Christian en Menno van der Velde, vergezelden hem in zeekajaks, wat voor hen ook de eerste keer was dat ze rond Saba peddelden, om hem van drankjes en snacks te voorzien tijdens de zware tocht.

Zijn partner, Nike’ Dekkers, en vrienden Geertrude Hellema, Eefje Vorage, Carlos Franco en Marc Buijssen voegden zich bij hem in Wells Bay om de laatste 5 km samen met hem naar Fort Bay te zwemmen.

26