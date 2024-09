Politie & Justitie Nieuwe maatregelen TBS-zorg in de maak Dick Drayer 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Nederland werkt aan een meerjarig programma voor forensische zorg en behandeling, inclusief de oprichting van kleinschalige voorzieningen voor criminelen met psychische stoornissen. Dat antwoord minister van Justitie en Veiligheid op vragen van de Tweede Kamer na een bezoek van de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid aan Bonaire en Curaçao.

Momenteel bestaat er geen TBS-voorziening op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit betekent dat criminelen met een psychische stoornis niet op de eilanden beveiligd en behandeld kunnen worden. Om dit te veranderen, onderzoekt het Justitie de mogelijkheden voor kleinschalige klinische gesloten en/of besloten opnames op de BES-eilanden. Hierbij wordt ook gekeken naar de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving.

Tijdens een gezamenlijke conferentie op Curaçao in april 2024, getiteld ‘Zorg met recht – recht op Zorg’, werd de urgentie van forensische zorg benadrukt. In juni 2024 stemde het ministerie in met een voorstel van de Koninkrijksbrede werkgroep Forensische Zorg, TBS en PIJ. Dit voorstel omvat de ontwikkeling van een meerjarig programma dat zich richt op forensische zorg en behandeling.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan dit programma en stelt financiële middelen, expertise en ondersteuning beschikbaar voor een periode van vier tot vijf jaar. Dit omvat de aanstelling van een programmamanager en het opzetten van een projectorganisatie. Daarnaast werken Aruba, Curaçao en Sint-Maarten mee door middelen en expertise beschikbaar te maken voor landelijke projectteams.

De uitvoering van dit programma wordt naar eigen zeggen zorgvuldig getoetst om ervoor te zorgen dat de inzet van de projectteams past bij de beschikbare capaciteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

