Natuur Gigantische koraalduivel uit de wateren van Bonaire gehaald Hans Hofstra 23-09-2024 - 3 minuten leestijd

Een grote koraalduivel is dit weekend van het rif van Bonaire gehaald. Foto: Private Divers Bonaire

KRALENDIJK – Een grote groep duikers hebben afgelopen weekend een grote koraalduivel van Bari Reef Bonaire gehaald. Na meting bleek het exemplaar die geschoten werd door Johan Verbeek, 47 centimeter te zijn. Net niet een nieuw record. Wel lijkt het exemplaar van Verbeek op plek twee van grootste geschoten koraalduivels ooit op Bonaire te horen.

Elke maand gaat een groep duikers van Private Divers Bonaire te water om één van de riffen van Bonaire schoon te maken. Dit doen zij door zoveel mogelijk koraalduivels uit het water te halen. Normaal vangt de groep een vrij grote groep koraalduivels. Deze keer werden er maar drie exemplaren geschoten. Toch was Johan Verbeek, die uiteindelijk de koraalduivel van 47 centimeter aan zijn speer (elf) had zeer gelukkig. “We hadden al gedacht dat we bij Bari Reef weinig zouden vangen. Er zitten hier veel duikscholen in de buurt. Desalniettemin ben ik blij met het geschoten exemplaar. Ik ben in totaal zo’n vijf a tien minuten bezig geweest om de koraalduivel in mijn zookeeper te krijgen. En dat te bedenken dat ik op een diepte van 37,8 meter zat”, aldus Verbeek.

Ook werd de koraalduivel gewogen. De geschoten exemplaren worden verkocht aan restaurants. Foto: Private Divers Bonaire

Het is een kunst om een koraalduivel van de elf in de zookeeper te krijgen zonder zelf verwond te raken door de vis. De stekels geven gif die als zeer pijnlijk ervaren kunnen worden. “Ik kreeg hulp om de koraalduivel in de koker te krijgen. Dat mocht ook wel, want ik had hem slecht geschoten. Hij zat vast aan maar één punt van mijn elf. Desalniettemin ben ik blij dat het is gelukt”, aldus de gelukkige Verbeek. Johan Verbeek (tweede van linksboven), schoot afgelopen weekend een koraalduivel van maar liefst 47 centimeter. Foto: Private Divers Bonaire

Johan Verbeek staat tweede

Met het exemplaar van 47 centimeter is Verbeek net niet degene die het grootste exemplaar uit de zee van Bonaire heeft gehaald. Volgens de instantie Lionfish.co zou Javier Setau er eentje hebben geschoten van 48 centimeter. Het vorige officiële record stond op naam van Michael Pement. Hij haalde een vis van 45 centimeter boven water. Ook Solveig Jongejans schoot een exemplaar van 45 centimeter. De Amerikaan Michael Randle is nog steeds de gelukkige met het wereldrecord koraalduivel schieten. Hij haalde een exemplaar van 48,8 centimeter uit het water.

In Bonaire is het toegestaan om op de koraalduivel te jagen. De invasieve vissoort wordt als een plaag beschouwd in de Caribische Zee, omdat hij kleine rifvisjes eet, wat schade aan het rif geeft. De rifvisjes zijn essentieel voor het behoud en de bloei van het koraal rondom Bonaire. In juli 2024 liet Paulo Bertuol van Stinapa nog weten dat de populatie koraalduivels in Bonaire nog steeds aan het groeien is.

Heb jij, of ken jij ook iemand, die ook een grote koraalduivel van het rif van Bonaire heeft gehaald? Tip de redactie.

379