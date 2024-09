Evenementen Corendon belangrijke sponsor Bonaire Regatta 2024 Redactie 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Reisorganisatie Corendon gaat dit jaar, als platina sponsor, een belangrijke bijdrage leveren aan de Bonaire Regatta.

De Bonaire Regatta 2024 vindt dit jaar plaats van 6 tot 12 oktober. Het evenement duurt een week en belooft ook dit jaar weer een zeilspektakel, levendige culturele festiviteiten, veel muziek, lekker eten en natuurlijk plezier voor het hele gezin.

Corendon sponsort het evenement als zogenaamde ‘Platinum Sponsor’ en biedt via de website speciale arrangementen aan, met keuze uit de mooiste hotels op het eiland.

“Bij Corendon zijn we trots om dit jaar als sponsor betrokken te zijn bij de Bonaire Regatta, een evenement dat perfect de sportieve en culturele rijkdom van het eiland belicht. Bonaire is een belangrijke bestemming voor ons, en door dit iconische evenement te ondersteunen, willen we niet alleen internationale reizigers een unieke ervaring bieden, maar ook onze band met de lokale gemeenschap versterken. Met deze sponsoring willen we de lokale markt beter bereiken en onze waardering voor het eiland en zijn bewoners tonen”, zo verklaard Dick Gussen, directeur Brand, Media & Partnerships bij Corendon.

Het evenement trekt zeilers en sportliefhebbers van over de hele wereld aan, die allemaal staan te popelen om te strijden in de heldere wateren rond Klein Bonaire.

De Bonaire Regatta werd in 1967 voor het eerst georganiseerd en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste evenement op het eiland.

Belangrijk

Volgens Corendon is Bonaire is een belangrijke bestemming. Om deze reden start Corendon Dutch Airlines met twee wekelijkse vluchten van Amsterdam naar Bonaire. De eerste vlucht naar de Flamingo luchthaven van Bonaire staat voor 3 november gepland.

