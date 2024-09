Nieuws van Bonaire Aanbesteding voor het huren van dienstvoertuigen Sander Engelbertink 23-09-2024 - 1 minuten leestijd

De Rijksdienst Caribisch Nederland is op zoek naar maximaal 4 dienstverleners voor het huren van dienstvoertuigen. Het doel is het sluiten van een overeenkomst met daarin de afspraken over de huurvoertuigen, betalingscondities, voorwaarden, werkwijzen, prijzen en contactpersonen.

De opdracht is voor 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Om in aanmerking te komen voor deze opdracht dient u:

– lokaal vertegenwoordigd te zijn;

– aantoonbaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.



Heeft u interesse in deze opdracht? Mail dan uiterlijk voor vrijdag 11 oktober 2024 uw bedrijfsnaam en contactgegevens door naar aanbesteding@rijksdienstcn.com, met als onderwerp ‘aanmelding aanbesteding voor het huren van dienstauto’s.’ Alle bedrijven die interesse tonen, ontvangen de aanbestedingsdocumenten.

Meer informatie vindt u op:

www.rijksdienstcn.com/aanbesteden

