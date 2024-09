Nieuws van Bonaire BMX-kampioen Maurison Martines en stuntlegende van Bonaire pleit voor een skatepark Hans Hofstra 21-09-2024 - 5 minuten leestijd

Maurison Martines is een stuntlegende die woonachtig is op Bonaire.

KRALENDIJK – Maurison Martines, beter bekend onder de naam Mau_bikelife op Instagram, is een naam die synoniem staat met BMX-stunts, quad- en motortrucs op Bonaire. In een exclusief interview deelt hij zijn reis van een jonge fietsfanaat tot een van de meest gevierde stuntmannen van het eiland. Martines vertelt ook over zijn verlangen naar een skatepark op Bonaire, een plek die niet alleen zijn passie zou ondersteunen, maar ook een veilige haven zou bieden voor de jongere generatie stuntliefhebbers.

Martines begon zijn avontuur in 2013, toen hij zijn eerste salto op een BMX-fiets uitvoerde. “We begonnen ‘s ochtends vroeg om 08.00 uur. De hele dag was ik aan het oefenen. Op een zelfgemaakte houten schans in een schuur probeerden we van alles te trainen. Mijn doel was het uitvoeren van een backflip op de BMX. Pas om kwart over vijf in de middag had ik succes. Het was gelukt. Ik durfde de backflip te doen. Daarnaast landde ik netjes op twee wielen. Het was misschien wel het begin van mijn stuntcarrière,” herinnert hij zich. Zijn doorzettingsvermogen en moed hebben hem naar de top van de BMX-wereld in het Caribisch gebied gebracht. In 2014 haalde hij de eerste plaats in een grote competitie in Trinidad & Tobago.

Maurison Martines doet voor het eerste een backflip op een zelfgemaakte baan.

Na de BMX volgt de motor en quad

Toen de BMX-competities afnamen en Martines eigenlijk weinig concurrentie nog had, richtte hij zijn aandacht op de motor en quad. Via de verschillende filmpjes die hij deelt op zijn social media is bijvoorbeeld te zien dat hij met een quad op twee wielen kan rijden en tevens een handstand kan doen op zijn voertuig. Zijn vaardigheden en creativiteit op de quad hebben hem internationale erkenning opgeleverd, waaronder een uitnodiging om in Dubai te komen rijden. “Ik kreeg een uitnodiging van een sjeik om met zijn zoon te gaan rijden in Dubai. Zij volgden mij op social media en waren grote fans. Alles was in Dubai geregeld. Het was een prachtig avontuur,” vertelt Martines trots.

Een Sjeik heeft Martines uitgenodigd om zijn skills in Dubai te laten zien.

Gebrek aan mogelijkheden

Hoewel zijn successen en oefeningen indrukwekkend zijn, blijft Martines gefrustreerd over het gebrek aan faciliteiten op Bonaire. Zo is bijvoorbeeld de belofte van het vorige bestuurscollege om een dragstrip voor motoren en auto’s aan te leggen, niet gerealiseerd. Met de nieuwe oproep van Martines hoopt hij dat de overheid aangespoord zal worden om actie te ondernemen om een skatepark voor bijvoorbeeld jongeren te realiseren “We hebben hier geen skatepark bijvoorbeeld. Dat is een probleem. Nu fietsen veel kinderen ‘s avonds over straat. Zonder licht en erg gevaarlijk. Het is wachten op grote ongelukken. Daarnaast hangen ze vaak rond in woonwijken wat tot overlast zorgt,” zegt hij. “Als je een park hebt, gaan ze allemaal daar naartoe. Skaters, fietsers, iedereen. Ik zie een oplossing voor verschillende problemen.”

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima geven Martines een hand.

Martines heeft hulp geboden

Martines, die zelf bijna 140.000 volgers op Instagram heeft en op Bonaire een aanzien heeft op het gebied van BMX, motor- en quad rijden, heeft ook een achtergrond in de bouwkunde. Met deze achtergrond heeft hij in het verleden een gedetailleerd ontwerp ingediend bij de overheid voor het realiseren van een skatepark. Tot nu toe zonder resultaat. “Dit idee is er al meer dan 10 jaar. Ik heb met veel bedrijven en de overheid gezeten, maar niets is gebeurd,” vertelt hij teleurgesteld.

Op de BMX kan Martines de mooiste stunts laten zien.

Veilige plek voor kinderen

Hij benadrukt hoe een skatepark niet alleen de veiligheid zou verbeteren, maar ook de jeugd van Bonaire zou inspireren en motiveren. “Er zijn veel kinderen die hier fietsen. BMX-talent kan verder ontwikkeld worden. Daarnaast zou een park een veilige plek bieden waar de kinderen hun talenten kunnen ontplooien,” legt hij uit.

Martines is ook actief betrokken bij andere sporten, zoals Beachtennis. Daarnaast werkt hij fulltime bij het kadaster. Ondanks zijn drukke schema blijft hij zijn passie voor stunts en fietsen op 31-jarige leeftijd nastreven. “Ik probeer altijd nieuwe dingen te verzinnen. Op de BMX, motor en quad. Thuis op bed denk ik na over wat ik nieuw kan brengen,” zegt hij.

Regatta Bonaire

Met de regatta op Bonaire in het vooruitzicht hoopt Martines een spectaculaire show te geven. “Ik wil een prachtige show geven op Bonaire. Hopelijk inspireert dit hen om nog meer de fiets te pakken en te oefenen,” deelt hij.

0