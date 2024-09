Overheid Overheid Bonaire baalt van beschadiging groenvoorziening hoofdstraat Redactie 20-09-2024 - 1 minuten leestijd

De groenvoorziening loopt regelmatig schade op door vandalisme en illegaal parkeren. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) maakt zich zorgen over het feit dat de groenvoorziening in de Kaya Grandi regelmatig wordt beschadigd door ofwel vandalisme, of door parkerende auto’s. “Dit leidt tot een rommelig straatbeeld en ongemak voor bewoners en bezoekers”, zegt het Openbaar Lichaam in een persbericht.

Het OLB wijst er ook op dat de planten belangrijk zijn voor het verfraaien van de straat en zorgen voor schaduw en frisse lucht, hetgeen essentieel is op een warm eiland als Bonaire.

Het OLB doet dan ook een beroep op burgers om zorg te dragen voor de planten en beschadigingen te voorkomen.

