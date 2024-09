Sport & Vrije tijd Bonairiaanse Eliana Makaai behaalt vierde plaats bij powerliftingwedstrijd in Nijmegen Hans Hofstra 20-09-2024 - 3 minuten leestijd

Eliana Makaai wordt vierde tijdens een powerlifting toernooi in Nijmegen.

NIJMEGEN – Eliana Makaai, woonachtig op Bonaire, heeft bij de SBD-cup in Nijmegen een vierde plaats behaald. Het evenement, dat op 14 en 15 september plaatsvond, markeerde de eerste keer dat Makaai deelnam aan een powerliftingwedstrijd. De SBD-cup richt zich op de drie klassieke lifts: squat, bench press en deadlift. In totaal deden ongeveer 350 atleten mee aan de wedstrijd, waarbij Makaai uitkwam in de gewichtsklasse tot 57 kilo.

Makaai, geboren in Den Haag met een Bonairiaanse vader en Portugese moeder, is 29 jaar oud en doet sinds drie jaar aan powerliften. De laatste twee jaar is ze de sport serieus gaan oppakken. In tegenstelling tot weightlifting, wat een Olympische sport is, draait het bij powerliften om het verplaatsen van zware gewichten in drie specifieke oefeningen.

Nieuwe ervaring

In een reactie laat Makaai het volgende weten: “De nummer één in mijn categorie heeft records en doet mee aan de Nederlandse kampioenschappen. Het verschil uiteindelijk tussen de nummer drie en mij was slechts vijf kilo. Het was mijn eerste wedstrijd, dus een compleet nieuwe ervaring. Natuurlijk hoop je op een podiumplek, maar ik ben tevreden met mijn prestatie. In maart woog ik nog 67 kilo en kon ik me inschrijven in de categorieën tot 69 of 63 kilo. Omdat ik vroeg begon met afvallen, kon ik uiteindelijk deelnemen in de klasse tot 57 kilo.”

Makaai legt verder uit dat het bij powerliften draait om drie pogingen per onderdeel: de squat, bench press en deadlift. “Met je prestaties verdien je IPF-punten, waarmee je je kunt kwalificeren voor grotere toernooien. Ik heb nog niet genoeg punten om aan grotere wedstrijden mee te doen, maar wellicht ga ik binnenkort in Amerika deelnemen om meer punten te behalen.”

Nieuwe federatie

Daarnaast heeft Makaai, die traint bij Barbell Strength Bonaire, plannen om de krachtsport op Bonaire te promoten: “We zijn bezig om een federatie op Bonaire op te richten. Zo kunnen we wedstrijden organiseren en andere landen zoals Aruba, Curaçao en Suriname betrekken. Ik ben nu de eerste Bonairiaanse powerlifter die in Nederland heeft meegedaan, maar er is zeker interesse van andere sporters. Het is echter een dure aangelegenheid om naar Nederland te vliegen. We hopen met een eerste wedstrijd meer aandacht te genereren voor powerlifting op het eiland.”

