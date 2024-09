Sport & Vrije tijd Swim to Klein Bonaire: Wie wordt de snelste zwemmer? Hans Hofstra 19-09-2024 - 2 minuten leestijd

Honderden zwemmers gaan de overtocht van Bonaire naar Klein Bonaire maken.

KRALENDIJK – Op zondag 6 oktober 2024 vindt de jaarlijkse ‘Swim to Klein Bonaire’ plaats, een populaire zwemtocht georganiseerd door de Aquatics Federation Bonaire in samenwerking met Jong Bonaire. Het evenement, dat honderden zwemmers van alle leeftijden trekt, biedt zowel competitieve als recreatieve zwemmers de kans om de afstand van Eden Beach naar Klein Bonaire (en weer terug) te overbruggen.

Vorig jaar was het de Nederlander Koen Verhoeven die de snelste tijd neerzette. Hij zwom de 1,8 km lange route van Eden Beach naar Klein Bonaire en terug in slechts 22 minuten en 7 seconden. Bij de dames (categorie 18-39 jaar) was Katarina Albada Jelgersma de snelste, met een tijd van 24 minuten en 55 seconden.

De ‘swim-to-bonaire’ wedstrijd gaat van start vanaf Eden Beach. Het evenement begint voor de wedstrijdzwemmers om 07:30 uur, waarna zij het water betreden om richting Klein Bonaire te zwemmen. Recreatieve en professionele zwemmers gaan met elkaar de strijd aan in de volgende categorieën:

Vrouwen 18-39 jaar

Vrouwen 40 jaar en ouder

Mannen 18-39 jaar

Mannen 40 jaar en ouder

Recreatieve zwemmers

Naast het wedstrijdelement blijft de Swim to Klein Bonaire ook een recreatief evenement voor jong en oud, waarbij deelname draait om plezier en sportieve uitdaging. De registratie voor recreatieve zwemmers is op de dag zelf geopend van 07:00 tot 08:30. De start is om 09:00 uur.

Zwemmers kunnen zich inschrijven tot en met woensdag 2 oktober via de QR-code op de poster of door zich te registreren via de link hier. De opbrengsten van het evenement, zoals inschrijvingen en de verkoop van T-shirts, komen ten goede aan Jong Bonaire, een organisatie die zich inzet voor jongeren op het eiland.

De Swim to Klein Bonaire is op 6 oktober 2024.

