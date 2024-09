Sint Eustatius Oudste inwoner van Statia viert 105e verjaardag Redactie 19-09-2024 - 1 minuten leestijd

Sophia Mary Busby 105 jaar oud vandaag - Foto van Alida Francis Gezaghebber St. Eustatius

ORANJESTAD – In een speciale boodschap kondigde gezaghebber Alida Francis vandaag de viering aan van de 105e verjaardag van Miss Mary Busby, die daarmee de oudste inwoner van Sint-Eustatius is. Geboren op 19 september 1919 op het schilderachtige eiland Nevis, heeft Miss Busby al vele decennia Sint-Eustatius haar thuis genoemd en is zij een geliefde figuur binnen de gemeenschap.

Gezaghebber Francis benadrukte de levenslange toewijding van Miss Busby aan de Bethel Methodistenkerk en School, en prees haar diepe geloof en onwrikbare inzet voor haar erfgoed. “Zij belichaamt toewijding aan de Heer en is al generaties lang een leidende kracht,” deelde de gezaghebber mee.

Francis, die zelf is opgegroeid in dezelfde kerk, sprak over het respect dat Miss Busby door de jaren heen heeft gekregen: “Generaties lang hebben wij haar bij haar volledige naam aangesproken, Miss Mary Busby, een echt bewijs van de eer, het respect en de liefde die zij in onze gemeenschap verdient.”

De gezaghebber zal Miss Busby later vandaag persoonlijk bezoeken in het St. Eustatius Auxiliary Home om deze bijzondere mijlpaal te vieren. “Zij is werkelijk een buitengewone Statiaanse vrouw,” voegde Francis toe.

