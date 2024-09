Sport & Vrije tijd Nieuwe fietsroute op Bonaire: Berezinski Trail ter nagedachtenis aan Paul Berezinski Redactie 19-09-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zaterdag 21 september opent de Bonaire Bicycle Club samen met Baislife Bonaire de nieuwe Berezinski Trail. Deze nieuwe mountainbikeroute is een eerbetoon aan Paul Berezinski, die in december 2022 tragisch om het leven kwam na een fietsongeval. Paul hield van fietsen en begon het initiatief ‘Dare to Bike’ om Bonairianen te stimuleren hun eiland per fiets te ontdekken.

De Berezinski Trail is de eerste duidelijk bewegwijzerde en onderhouden fietsroute op Bonaire. Het doel is om in de toekomst meer routes op het eiland aan te wijzen, zodat fietsen nog makkelijker wordt.

“Bonaire is een prachtig eiland om te fietsen,” zegt Shurdon Faneyte van Baislife. “Met deze route kunnen meer mensen genieten van de natuur.” Frank Bohm, voorzitter van de Bonaire Bicycle Club, voegt toe: “We willen dat zoveel mogelijk Bonairianen gaan mountainbiken. Deze nieuwe route is daar perfect voor.”

Het programma begint om 16:00 uur bij Seru Largu. Om 16:30 start de funrace van de Bonaire Bicycle Club, en na afloop is er een gezellige borrel met hapjes en drankjes.

Iedereen die van fietsen houdt of Paul Berezinski wil herdenken, is van harte welkom om mee te doen aan de opening en de race.

Meer informatie is te vinden op de website van Baislife Bonaire.

175