Luchtvaart & Reizen Flamingo luchthaven Bonaire maakt zich op voor druk winterseizoen met nieuwe vluchten Redactie 19-09-2024 - 1 minuten leestijd

JetBlue is een van de nieuwe maatschappijen die Bonaire vanaf het winterseizoen aan zal doen.

KRALENDIJK – Bonaire International Airport N.V. (BIA) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) zeggen verheugd te zijn over een groeiend aantal vluchten dat de luchthaven op het eiland aan zal doen.

Naast bestaande vluchten die worden voortgezet, komen er vluchten bij van het Amerikaanse JetBlue en het Nederlandse Corendon. Ook het Canadese Westjet keert terug voor een tweede seizoen met directe vluchten tussen Toronto en de Flamingo Luchthaven.

“De nieuwe routes en het grotere stoel aanbod zijn in nauwe samenwerking met onze partners tot stand gekomen. Verbeterde en betaalbare verbindingen tussen de eilanden blijft een speerpunt en daar zien we de eerste resultaten. Met dit winterschema bieden we een solide netwerk aan de gemeenschap van Bonaire en haar bezoekers”, zegt luchthaven directeur Maarten van der Scheer.

Toegankelijker

TCB-directeur Miles Mercera toont zich ook tevreden over de ontwikkeling: Samenwerking met partners zoals BONHATA, BIA, OLB en TCB heeft geleid tot het realiseren van dit wintervliegschema. We hopen Bonaire toegankelijker en betaalbaarder te maken voor iedereen.”

