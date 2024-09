Natuur World Clean Up Day op 21 September Redactie 18-09-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire gaat op zaterdag 21 september meedoen aan World Clean Up Day, een grote schoonmaakactie die wereldwijd in 198 landen plaatsvindt. Het doel is om het eiland schoner te maken en iedereen kan daarbij helpen. Selibon plaatst op die dag in elke wijk grote containers. Hier kunnen inwoners hun afval gratis in kwijt, zodat het niet in de natuur terechtkomt.

Naast World Clean Up Day wordt er ook aandacht gevraagd voor International Coastal Clean Up Day, die speciaal gericht is op het schoonmaken van stranden en kustgebieden. Vrijwilligers worden opgeroepen om te helpen bij het opruimen van afval op stranden en koraalriffen, om zo ook het National Marine Park schoon te houden.

Gedeputeerde Cicilia benadrukt hoe belangrijk het is om het eiland schoon te houden voor de natuur en toekomstige generaties. “Plastic en ander afval kan veel schade aanrichten en blijft jarenlang liggen, vooral op onze stranden en riffen,” zegt ze. Bij een eerdere schoonmaakactie in augustus werd maar liefst 28.000 kilo afval opgehaald.

Cicilia is blij met de inzet van de inwoners, maar maakt zich zorgen over de hoeveelheid afval die nog steeds in de natuur ligt. “Er is nog veel werk te doen om iedereen bewust te maken van het belang van een schoon eiland.” Om Bonaire écht schoon te houden, is de inzet van de hele gemeenschap nodig. De oproep is dan ook duidelijk: pak je handschoenen en doe mee op 21 september.

