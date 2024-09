Politie & Justitie Politiechef Braaf: “Samen kunnen we het schietgeweld op Bonaire stoppen” Redactie 18-09-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Na een reeks verontrustende schietincidenten op Bonaire doet politiechef Alwyn Braaf een dringend beroep op de gemeenschap om verdachte situaties te melden. In een officiële verklaring benadrukt hij het harde werk en de toewijding van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) om de veiligheid op het eiland te waarborgen. “We strijden onvermoeibaar voor een veilig Bonaire, maar we kunnen dit niet alleen,” aldus Braaf. Hij roept inwoners op om ook anoniem tips te delen via de tiplijn, zodat gezamenlijk de rust op het eiland hersteld kan worden.

Statement van de Korpschef Alwyn Braaf inzake recente schietincidenten

Beste inwoners van Bonaire,

De afgelopen periode heeft ons eiland te maken gehad met meerdere schietincidenten. Deze gebeurtenissen raken ons allemaal diep. Schietgeweld is iets dat ons eiland niet gewend is, en het heeft de gemoedsrust van onze gemeenschap aangetast. Bij elke melding die wij ontvangen, reageren de agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zonder aarzeling. Met toewijding, moed en een groot verantwoordelijkheidsgevoel zetten zij hun eigen veiligheid op het spel om de rust en veiligheid in onze gemeenschap te herstellen.

Onze rechercheurs werken dag en nacht, onvermoeibaar en met precisie, aan het oplossen van deze zaken. De impact die deze incidenten hebben op de gemeenschap is groot, maar de inzet van ons korps blijft onveranderd sterk. Ik ben dan ook buitengewoon trots op de vastberadenheid en professionaliteit waarmee onze agenten, onder soms zware omstandigheden, blijven strijden voor een veilig Bonaire. Zij doen dit werk met volle overgave, maar we moeten erkennen dat zij dit niet alleen kunnen doen.

Zoals de gezaghebber al eerder benadrukte, hebben we uw hulp nodig. Het is van groot belang dat verdachte situaties gemeld worden, zodat wij effectieve actie kunnen ondernemen. Elke tip is waardevol en jouw melding kan de ontbrekende schakel zijn in een onderzoek.

De veiligheid van ons eiland is en blijft onze hoogste prioriteit, maar deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Ik begrijp dat het soms moeilijk kan zijn om melding te maken van verdachte situaties, of dat u twijfelt aan de ernst ervan. Maar ik verzeker u dat elke melding belangrijk is. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om anoniem meldingen te doen via de tiplijn 9310. Dit garandeert dat uw identiteit beschermd blijft, terwijl uw informatie ons toch kan helpen om snel en effectief op te treden.

Onze politieagenten zullen blijven strijden voor een veilig Bonaire, maar met uw hulp kunnen we nog meer bereiken. Samen zorgen we ervoor dat wapens van de straat worden gehaald en dat onze gemeenschap beschermd blijft tegen het dreigende gevaar van geweld. Korpschef KPCN Alwyn Braaf – Foto KPCN

