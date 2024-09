Luchtvaart & Reizen Nieuwe gesprekken met Copa Airlines en Wingo over toekomstige vluchten naar Bonaire Hans Hofstra 18-09-2024 - 2 minuten leestijd

Speciaal Gazant Edison Rijna (rechts) is op bezoek bij het hoofdkantoor van Copa Airlines in Panama.

KRALENDIJK – Nieuwe gesprekken zijn gestart met luchtvaartmaatschappijen Copa Airlines en Wingo over toekomstige en rechtstreekse vluchten naar Bonaire. Edison Rijna, de speciaal gezant voor de BES-eilanden, heeft bevestigd dat er afgelopen weken gesprekken zijn gevoerd met de luchtvaartmaatschappijen. De onderhandelingen maken deel uit van een langetermijnplan waarbij beide maatschappijen Bonaire als een interessante markt zien, met Panama als belangrijke hub. Vooral voor toeristen uit Brazilië en Colombia zou dit nieuwe reismogelijkheden bieden.

Hoewel het nog niet zeker is of en wanneer Wingo of Copa Airlines daadwerkelijk vluchten naar Bonaire zullen aanbieden, is het vroegst mogelijke moment het eerste kwartaal van 2025. “Wie eerst komt, wie eerst maalt”, aldus Rijna, die ook liet weten dat Avianca voorlopig nog niet in beeld is voor vluchten vanaf Panama richting Bonaire. Volgens hem kijkt Avianca eerst naar de ontwikkelingen van Copa Airlines voordat ze een beslissing nemen. “Copa is een maatschappij die vaak nieuwe markten aanboort. Bonaire is voor deze maatschappij weer op de radar verschenen. Tourism Corporation Bonaire was afgelopen week ook aanwezig bij de gesprekken. Zij zullen de luchtvaartmaatschappijen komende tijd meer informatie geven over de markt van Bonaire.”

Lange termijn

De gesprekken met zowel Copa Airlines als Wingo lopen al enige tijd. Zo was Bonaire acht jaar geleden al in beeld bij Copa, maar verloor het eiland daarna de prioriteit voor de luchtvaartmaatschappij. Speciaal Gazant Rijna was twee weken geleden in Panama om onder meer te spreken met de maatschappijen. Rijna benadrukt dat het belangrijk is om de gesprekken op lange termijn goed te onderhouden, hoewel de beschikbaarheid van vliegtuigen, zoals de Boeing 737, een uitdaging blijft voor de maatschappijen. “De capaciteit voor hen om uit te breiden is er niet altijd. Dat maakt het lastig,” zei hij.

Bonairiaanse overheid is afwezig

Wat opvalt is het gebrek aan betrokkenheid van de Bonairiaanse overheid bij deze gesprekken. Rijna geeft aan dat er weinig tot geen contact is met de lokale overheid. “We horen verder niet zoveel van hen. Onze bereidheid om samen te werken is er, en ik zou deze kans zeker grijpen. Ook voor Saba en Sint-Eustatius is dit interessant. De Bovenwindse eilanden zijn op dit moment naar mijn idee opener en communicatiever,” voegt hij toe.

