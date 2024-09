Politie & Justitie Brandweer en Politie Caribisch Nederland gaan nauwer samenwerken Redactie 18-09-2024 - 1 minuten leestijd

De twee korpschefs schudden elkaar de hand bij de ondertekening van de afspraken. Foto: KPCN

KRALENDIJK – Op dinsdag 10 september hebben het Korps Brandweer Caribisch Nederland (BKCN) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een belangrijk samenwerkingsakkoord ondertekend, met als doel de operationele informatievoorziening en de uitwisseling van informatie tussen de twee hulpdiensten te verbeteren.

Dit akkoord markeert een significante stap in de versterking van de samenwerking tussen BKCN en KPCN. Het voornaamste doel van de samenwerking is het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in Caribisch Nederland door de informatiepositie te optimaliseren en de coördinatie tijdens noodsituaties te verbeteren. Zorgvuldig geselecteerde en getrainde medewerkers zullen toegang krijgen tot gezamenlijke informatiebronnen, waarbij geavanceerde veiligheidsmaatregelen worden toegepast om de veiligheid en integriteit van de gegevens te waarborgen. De samenwerking houdt ook een strikte naleving van de privacywetgeving in, waarbij persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg zullen worden behandeld.

Contactmomenten

Daarnaast zijn er regelmatig geplande contactmomenten om gerichte informatie-uitwisseling te faciliteren, wat de samenwerking en efficiëntie tussen de brandweer en de politie verder zal versterken. Deze samenwerking vormt een belangrijke stap voorwaarts in het veilig en effectief functioneren van de hulpdiensten en benadrukt de toewijding van beide organisaties om gezamenlijk te werken aan de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap.

