Nieuws uit Nederland Troonrede: Elke regio telt, ook het Caribisch deel Redactie 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet heeft als belangrijk uitgangspunt dat elke regio telt. De Koning verbond dit uitgangspunt in de troonrede met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Meer ruimte voor regionale eigenheid en kwaliteiten door uitvoerders in de publieke dienstverlening in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming is daarbij het devies.

Andere voorstellen gaan over een agenda van goed bestuur en rechtszekerheid die zich uiteraard uitstrekt tot in het Caribisch deel van het Koninkrijk, als basis voor het gezamenlijke werk aan toekomstige welvaart en welzijn, zo luidt samengevat de boodschap van de Koning.

Daarmee sluit het nieuwe kabinet van Dick Schoof aan bij de vorige troonrede van het kabinet Rutte IV, die stelde dat het kabinet met de eilanden samenwerkt aan een toekomstbestendige economie en kwalitatief hoogwaardig bestuur.

Vorig jaar

Bij de Troonrede in 2023 ging het vooral over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en het bezoek van de Koning aan de eilanden. Er werd toen concreet aangegeven dat er extra geld beschikbaar zou komen om de armoede in Caribisch Nederland te bestrijden.

Concrete voorstellen om invulling te geven aan de relatie met de eilanden bleven tijdens de Troonrede dit jaar uit.

