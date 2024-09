Politiek & Bestuur MPB uit zorgen over proces bij behandeling begroting Bonaire Redactie 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

Wout is in zijn brief kritisch op wat hij omschrijft als ‘gebrek aan transparantie’. Foto: MPB

KRALENDIJK – Oppositiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) heeft middels een brief aan gezaghebber John Soliano haar beklag gedaan over wat zij omschrijft als een gebrek aan transparantie bij de behandeling van de ontwerpbegroting voor 2025.

Volgens fractievoorzitter Junny Wout heeft het bestuurscollege verzuimd om essentiële documenten, zoals het advies van het College financieel toezicht (CFT), openbaar te maken. Dit advies is nodig om inzicht te krijgen in hoe het college aanbevelingen van het CFT in de begroting heeft verwerkt.

Daarnaast missen volgens Wout belangrijke rapporten die de toevoeging van 11.553.000 dollar aan de begroting moeten verduidelijken, zoals het Ideeversa-onderzoek en stukken over de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Openbaar maken

De MPB roept in haar brief op relevante documentatie nu snel openbaar te maken, omdat dit van belang is voor goed bestuur op het eiland, de bevolking daardoor goed geïnformeerd is en de volksvertegenwoordigers hun werk naar behoren kunnen doen.

