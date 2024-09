Politie & Justitie Korps Politie Caribisch Nederland vraagt om hulp bij zoektocht verdachte Redactie 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- In de nachtelijke uren van donderdag 14 september 2023, heeft een brandstichting aan de Kaya Hulanda plaatsgevonden. Op desbetreffende dag werd een auto die geparkeerd stond buiten het erf van een huis, in brand gestoken.

KPCN verzoekt nu hulp van inwoners bij het opsporen van de verdachten. Op camera beelden zijn de verdachten op de fiets te zien voordat ze het voertuig in brand steken en na dat de daad al is gepleegd.

KPCN verzoekt mensen die de bewuste personen herkennen, contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

