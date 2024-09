Ingezonden stukken Ingezonden brief: Bootongeval benadrukt dringende noodzaak voor strengere handhaving van waterveiligheid op Bonaire Redactie 17-09-2024 - 3 minuten leestijd

Bonaire staat wereldwijd bekend als een duikparadijs, waar mensen van over de hele wereld naartoe komen om te genieten van de levendige onderwaterwereld. Maar wat gebeurt er als dit paradijs onveilig wordt voor de mensen die het aantrekt?

Afgelopen zondagmiddag waren mijn duikpartner en ik bezig met het oefenen van essentiële duikvaardigheden in ondiep water, slechts enkele meters diep. Wat er daarna gebeurde, is iets wat geen enkele duiker ooit zou moeten meemaken: een boot raakte mijn buddy.

De pijn en paniek die daarop volgden waren onbeschrijflijk. Mijn duikpartner schreeuwde het uit terwijl de bestuurder van de boot—slechts 17 jaar oud—de plek ontvluchtte en ons in nood achterliet. Gelukkig kon ik haar terug naar de kust brengen, en iemand belde snel 911. Gelukkig heeft ze het overleefd, maar het had veel erger kunnen aflopen.

Wat na het ongeval volgde, was minstens zo verontrustend. De politie werd naar de duikplek geroepen, maar arriveerde pas nadat wij al per ambulance waren vertrokken. Ze vertelden anderen ter plaatse dat ze naar het ziekenhuis zouden komen om onze verklaringen op te nemen, maar ze kwamen nooit opdagen. Later die avond zijn we naar het politiebureau gegaan, maar in plaats van onze zaak serieus te nemen, werden we afgewimpeld en naar huis gestuurd. De volgende ochtend keerden we terug, maar kregen wederom geen hulp.

Dit incident roept ernstige vragen op over de reactie van de politie. Een minderjarige bestuurde de boot die mijn duikpartner raakte. Is het überhaupt legaal voor een 17-jarige om een boot te besturen op Bonaire? De bestuurder beweert zichzelf te hebben gemeld bij de politie, maar er is geen actie ondernomen. Wat doen de autoriteiten in deze zaak? Het lijkt erop dat er niets gebeurt. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid is onacceptabel.

De regels van Bonaire zijn duidelijk: boten mogen niet in de lichtblauwe zone dichtbij de kust komen, waar duikers en snorkelaars actief zijn. Ondanks deze regels blijft de handhaving echter zwak. Als we niet snel handelen, zou het volgende ongeval fataal kunnen zijn. Moeten we wachten tot iemand zijn of haar leven verliest voordat er actie wordt ondernomen?

Na dit incident zijn we een GoFundMe-campagne gestart om mijn duikpartner Daphne te ondersteunen, die zowel fysiek als financieel heeft geleden. Ze is haar duikuitrusting en kleding kwijtgeraakt tijdens het ongeval, en als zelfstandige betekent elke dag dat ze niet kan werken een grote financiële last. Het doel is om 1000 dollar in te zamelen—een bedrag dat we oorspronkelijk hadden gevraagd aan de bestuurder van de boot, die weigerde te betalen. Deze fondsen zullen Daphne helpen om haar verloren uitrusting te vervangen en haar te ondersteunen tijdens haar herstel, zowel fysiek als emotioneel, na deze traumatische ervaring.

Voor meer informatie of om de campagne te steunen, kunt u onze GoFundMe-pagina hier bezoeken.

Ik doe een dringende oproep aan STINAPA, de Maritieme Hub (inclusief de Havenmeester, de Kustwacht, het Korps Politie Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee), en alle lokale autoriteiten (OLB en TCB) om de veiligheid op onze wateren prioriteit te geven. Bonaire’s reputatie als een veilige duikbestemming van wereldklasse staat op het spel. De regels bestaan om zowel duikers als bootbestuurders te beschermen, maar ze zijn nutteloos zonder handhaving.

Melina Charbonnet

