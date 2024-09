Economie Hoop op interventie Tweede en Eerste Kamer in Belastingplan 2025 Redactie 17-09-2024 - 3 minuten leestijd

Aantreding leden kiescollege maart 2023 | Foto OLB

In de Prinsjesdagstukken heeft de regering in Den Haag vandaag alle eerder aangekondigde lastenverzwaringen doorgezet in het wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2025. Dit ondanks gecoördineerde acties vanuit Caribisch Nederland van eilandsraden, bestuurscolleges, kiescollege en centraal dialoog en goede gesprekken met het ministerie van Financiën. De komende maanden kunnen misschien alsnog resultaten worden bereikt in samenwerking met de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Het Belastingplan BES-eilanden 2025 is namelijk nog niet definitief.

Fiscaal-jurist en kiescollegelid Jaap Kos (lijst 4) ziet kansen: “We blijven niet stilzitten totdat voor werknemers, ondernemers en hun gezinnen de potentieel schadelijke scherpe kantjes van het Belastingplan af zijn gehaald. Het ministerie van Financiën heeft gelegenheid voor input geboden, maar teleurstellend dat zij er in het wetsvoorstel nog niets mee hebben gedaan. De Raad van State heeft de regering in een niet-opgevolgd advies aangeraden om niet zo snel te werk te gaan, zodat er meer tijd voor afstemming is. Een lichtpuntje is dat de gezamenlijke brief van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met onderbouwde kritiek op het plan ook is gepubliceerd in de Prinsjesdagstukken van vandaag. Ik stel dat gebaar van het ministerie van Financiën wel op prijs. Zo kunnen Kamerleden die de voorstellen gaan behandelen ook direct kennis nemen van onze kritische, onderbouwde input uit Caribisch Nederland.”

De eilanden zijn in hun gezamenlijke brief van 30 juli 2024 niet principieel tegen elke verhoging als zodanig. Het belangrijkste bezwaar is dat er voor de belastingverhogingen geen analyses van effecten op de koopkracht en eilandeconomieën zijn uitgevoerd. Daardoor dreigen onbedoeld ook huishoudens te worden getroffen die rond de armoedegrens leven, zo bepleiten de eilandpolitici in hun brief. Ook zijn door de eilanden enkele voorstellen gedaan om de zelfredzaamheid te vergroten.

Jaap Kos ziet nog veel werk te doen voor de Caribische politiek: “We hebben nog wel een lange weg te gaan om in Den Haag voor Caribisch Nederland een volwassen fiscaal proces met koopkrachtberekeningen te krijgen en een effectieve samenspraak te bereiken over toekomstige wijzigingen. Het gaat nu helaas nog steeds een beetje lomp vergeleken met Europees Nederland en daar kunnen bepaalde groepen werknemers, ondernemers en gezinnen in Caribisch Nederland onbedoeld de dupe van worden, zoals we al hebben gezien met het vorige belastingplan.”

Opvallend is dat in het Belastingplan BES-eilanden 2025 zelfs een maatregel is gehandhaafd die de lasten verzwaart voor kleine ondernemers die meewerken in hun eigen B.V./N.V. en een bescheiden ‘gebruikelijk loon’ beneden het normbedrag hebben. In een eerder verschenen Kamerbrief – naar aanleiding van een motie van de Eerste Kamer eind vorig jaar – was namelijk door hetzelfde ministerie van Financiën uitgerekend dat die groep reeds door het vorige belastingplan is getroffen met een significante nettoinkomensachteruitgang.

Andere aangekondigde lastenverzwaringen die ook in het Belastingplan 2025 zijn opgenomen zijn onder meer om de afschaffing van het spaar- en voorzieningsfonds voor werknemers, de verhoging van inkomstenbelasting voor belastbare inkomens vanaf USD 50.000 per jaar, de verhoging van de vastgoedbelasting voor hotels van 10% naar 11% en de verhoging van de belasting op winstuitdelingen uit een B.V./N.V. – ook voor kleine ondernemers – van 5 naar 7,5%.

