Nieuws van Bonaire Weerbericht van Bonaire: Week start met stevige wind Hans Hofstra 16-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

⁠KRALENDIJK – Van maandag tot en met donderdag verwachten we opnieuw een over het algemeen stabiele week met overwegend droog weer. Vrijdag zou de kans op neerslag in de lokale regio kunnen toenemen.

De week begint met een matige tot sterke wind uit het oosten, die in de loop van de week geleidelijk zal afnemen, wat ook zal leiden tot hogere temperaturen op Bonaire. Vooral op maandag waait het stevig (18 met vlagen richting de 24 knopen wind). Het zicht zal goed zijn vanwege de afwezigheid van stof uit de Sahara. De golfhoogte zal variëren tussen 0,8 en 1,6 meter hoog. De maximumtemperaturen zullen rond de 33-34 graden Celsius/91-93 graden Fahrenheit liggen, en de minimumtemperaturen zullen rond de 28-29 graden Celsius/82-84 graden Fahrenheit liggen.

264