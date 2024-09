Overheid Ministerie IenW draalt al veertien jaar met invoering waarborgfonds motorverkeer Redactie 16-09-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verzuimt al 14 jaar om het ‘Waarborgfonds Motorverkeer’ in te stellen. Hoewel het waarborgfonds specifiek in de ‘Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES’ wordt genoemd, zijn betreffende artikelen nog steeds niet in werking getreden.

Opvallend is dat juist IenW over het algemeen halsstarrig vasthoudt aan de verdeling Rijkstaken en Eilandelijke taken, maar in dit specifieke geval al jaren geen uitvoering geeft aan iets dat nadrukkelijk op haar bordje ligt.

“Het ontbreken van het fonds betekent dat je als verkeersslachtoffer vogelvrij bent wanneer je wordt aangereden door een kale kip zonder verzekering en zonder geld”, zegt een ingewijde die het dossier goed kent tegen Bonaire.nu.

Dat verhaal wordt bevestigd door een inmiddels gepensioneerde ambtenaar van het OLB, die bij het onderwerp betrokken was”. De crux van het probleem ligt in het feit dat Bonaire geen fatsoenlijke kentekenregistratie kent. Zolang dat niet het geval is, werken ook de verzekeringsmaatschappijen op het eiland niet mee, want die zien de bui al hangen”. Het alsnog invoeren van een kentekenregistratie op de eilanden zou daarom noodzakelijk zijn, maar heeft veel voeten in aarde.

Het probleem van de onverzekerde bestuurders is zeker niet uniek op Bonaire. Gegevens van buureiland Curaçao wijzen uit dat zo’n 25% van de bestuurders onverzekerd rondrijdt. Omdat er geen gesloten systeem is van verzekeraars, registratie en toezichthouders kan het lang duren voordat onverzekerden tegen de lamp lopen. Als dat gebeurt, is het vaak al te laat, bijvoorbeeld als er al een ongeluk gebeurd is.

Strenger

Hoewel het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) de afgelopen tijd beduidend strenger op is gaan treden tegen bijvoorbeeld bestuurders die onder invloed van alcohol achter het stuur kruipen en een ongeluk veroorzaken. Maar tegen het rijden zonder rijbewijs wordt niet of niet streng opgetreden. Het bestuurscollege van Bonaire zei eerder dit jaar in antwoord op vragen van Bonaire.nu zich ook zorgen te maken over de situatie.

269