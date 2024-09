Evenementen Derde editie van ‘Taste of Bonaire’ Wilhelminapark Redactie 16-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zaterdag 28 september organiseert het Toeristen Bureau (TCB) de derde ‘Taste of Bonaire’ van dit jaar. Dit keer is het thema ‘toerisme’, in samenwerking met Guardian Group, en wordt het evenement gehouden in het Wilhelminapark van 18:00 tot 22:00 uur.

Tijdens dit gezellige evenement kunnen bezoekers genieten van lokale en internationale gerechten, die worden verkocht bij verschillende kraampjes. Ook is er livemuziek van de Kunuku Boys, Ocean Band en DJ Marv, die voor een feestelijke sfeer zorgen. Daarnaast vindt de prijsuitreiking van de speurtocht plaats, die eerder dit jaar werd georganiseerd.

TCB nodigt iedereen uit, zowel inwoners van Bonaire als bezoekers, om samen te komen genieten van lekker eten, muziek en een leuke avond in het Wilhelminapark.

