Kunst, Cultuur en muziek Spoken Word Festival keert terug op Bonaire in oktober Redactie 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Biblioteka Públiko Boneiru

KRALENDIJK – Na een succesvolle avond vol woorden en emoties in augustus, keert het Spoken Word Festival terug naar Bonaire op zaterdag 26 oktober. De voorstelling vindt plaats in het Isidel Beach Park, georganiseerd door Biblioteka Pùbliko Boneiru in samenwerking met Fundashon di Kurason. Dit festival is een ode aan de kracht van taal en biedt zowel ervaren als nieuwe artiesten een podium om hun verhalen te delen.

Tijdens de vorige editie op 31 augustus werd het publiek betoverd door een indrukwekkende reeks optredens. De avond werd geopend door de bekende spoken word artist Gershwin Bonevacia, die speciaal voor het evenement van Curaçao naar Bonaire afreisde. Naast Bonevacia traden ook lokale artiesten zoals Gene en Claire Jabini, Michélín Padmore, Meralda de Palm, Elderik Peeman, Nethanja Bendt, Magalie Sumter en Naomi op. Elk van hen deelde persoonlijke verhalen en inzichten over het thema ‘geluk’, waarbij ze het publiek meenamen in hun wereld van woorden in het Papiaments, Engels en Nederlands.

Niet alleen de artiesten, maar ook het publiek droeg bij aan de voorstelling door gezamenlijk de langste publieke spoken word op Bonaire te creëren. Het evenement benadrukte hoe krachtig taal kan zijn, ongeacht de achtergrond of ervaring van de spreker.

Voorafgaand aan de voorstelling in oktober worden er opnieuw vier gratis workshops aangeboden in de bibliotheek. Deze vinden plaats op 28 september, 5 oktober, 12 oktober en 19 oktober. De workshops staan open voor iedereen die wil leren hoe je indringende, persoonlijke spoken words kunt schrijven en performen. Ervaring is niet nodig en deelname is mogelijk in elke taal.

Wil je meedoen aan de workshops of de voorstelling? Schrijf je dan in via WhatsApp op +599 7706302 of stuur een e-mail naar eventsbibliotekapubliko@bonairegov.com. Het belooft opnieuw een onvergetelijke avond te worden waar woorden samenkomen om een krachtig verhaal te vertellen.

65