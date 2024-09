Sport & Vrije tijd Jeugdwindsurfers richting Denemarken voor derde PWA World Cup Hans Hofstra 15-09-2024 - 1 minuten leestijd

Kit (links), Bobbi-Lynn (midden) en Lone (rechts) de Jong zullen komende week in Denemarken meedoen. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

KRALENDIJK – Meerdere Bonairiaanse jeugdwindsurfers zijn vrijdag richting Denemarken vertrokken voor hun derde PWA World Cup van het seizoen. Na Denemarken zullen de meesten ook richting Turkije en allicht ook Miami vliegen. Voor Bonaire lijkt het erop dat er meerdere wereldtitels gepakt kunnen worden.

In de jongens -17 jaar zijn het Tycho Smits en Storm Nicolai degenen die gaan strijden om het wereldkampioenschap. Beide jongens wonnen al één world cup. Toch zijn zij nog niet zeker. In Denemarken sluiten nu ook de Europese jeugd aan. In de categorie -15 jaar lijkt Arxon Gomperts de beste te gaan worden. Hij heeft in de World Cups van Aruba en Bonaire nog weinig tegenstand in zijn leeftijdcategorie gehad.

Meisjes doen het uitstekend

Bij de meisjes is in de categorie -17 jaar is Bobbi-Lynn de Jong heer en meester. Zij won al twee world cups. Ook deed zij eerder dit jaar al mee bij de senioren. Bobbi-Lynn is zelf nog maar veertien jaar. Ook haar zussen Kit en Lone doen in Denemarken mee. Zij kunnen in de categorie -15 jaar ook een gooi naar de wereldtitel gaan doen.

Van 16 tot en met 25 september zullen de surfers gaan strijden in het Deense Klitmøller. Daarna zullen zij van 9 tot en met 13 oktober in het Turkse Alacati hun vierde World Cup gaan surfen.

