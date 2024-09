Natuur Bonaire heeft met wayaká de oudste boom van Nederland Hans Hofstra 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

Een wayaká op Bonaire zou meer dan 1000 jaar oud zijn.

KRALENDIJK – In de ruige en rotsachtige terreinen van Bonaire staat een bijzondere boom die mogelijk de oudste van heel Nederland is. Een indrukwekkende wayaká, gelegen op een moeilijk toegankelijk plateau, heeft een stamdiameter van maar liefst 1,20 meter. Johan van Blerk die eigenaar is van de stichting Tera Barra zet zich in voor het behoud van de lokale flora. Een dag nadat de boom werd genomineerd tot Nederlandse boom van 2024, sprak de redactie van Bonaire.nu met de bewonderaar.

“Deze boom is echt een fenomeen,” vertelt de enthousiaste van Blerk. “In de literatuur wordt een wayaká met een diameter van 80 centimeter al geschat op duizend jaar oud. Deze is veel dikker, wat betekent dat hij minimaal duizend jaar oud moet zijn. Waarschijnlijk zelfs ouder.” De boom heeft een indrukwekkende geschiedenis. Van Blerk legt uit: “Ongeveer 500 jaar geleden werd deze boom gekapt door kolonisten vanwege het kostbare hout. De stronk zelf was te groot om te vervoeren. De boom heeft zich daarna hersteld en is opnieuw uitgelopen.”

Deze wayaká zou de oudste boom van Nederland moeten zijn.

Indrukwekkende locatie

Wat deze boom zo bijzonder maakt, is niet alleen zijn leeftijd, maar ook zijn locatie. “Hij staat op een rotsplateau waar de bodem nauwelijks voedingsstoffen biedt,” zegt Van Blerk. “De wortels moeten diep door de spleten van de rotsen groeien om grondwater te bereiken. Het is ongelooflijk hoe deze boom zich heeft aangepast en overleefd.”

De boom staat nu in het middelpunt van de aandacht als een van de genomineerden voor de titel ‘Boom van het Jaar‘. “Deze nominatie is een kans om meer bewustzijn te creëren voor de unieke flora van Bonaire en het belang van natuurbehoud,” benadrukt Van Blerk. “We hopen dat mensen gaan stemmen en deze boom de erkenning krijgt die hij verdient.”

