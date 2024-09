Nieuws uit Nederland Szabo: ‘Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moeten gelijkwaardig deel Nederland kunnen zijn’ Redactie 14-09-2024 - 1 minuten leestijd

Staatssecretaris Zsolt Szabó op Bonaire - Foto Koninkrijksrelaties

DEN HAAG – Het Kabinet Schoof ziet graag meer zelfredzaamheid van de zes Caribische Eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk. Dat kan worden afgeleid uit een persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, als het gaat om het regeerprogramma.

“De samenwerking in het Koninkrijk is gericht op meer zelfredzaamheid van de zes eilanden. We maken onderdeel uit van één Koninkrijk met vier autonome landen die een lange gezamenlijke geschiedenis delen. Alle landen zijn zelf verantwoordelijk voor de welvaart van hun inwoners. Daarbij benutten zij de kracht van het Koninkrijk”, aldus het persbericht.



Staatssecretaris Zsolt Szabo, Koninkrijksrelaties en Digitalisering gaat, specifiek over de BES-eilanden nog een stapje verder: “We werken samen met de Caribische delen van het Koninkrijk aan goed bestuur en solide financiën. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moeten daarbij een gelijkwaardig deel van Nederland kunnen zijn. Daarom brengen we de randvoorwaarden op orde die nodig zijn voor de verdere sociale, economische en infrastructurele ontwikkeling van deze eilanden”.

CAS-eilanden

Szabo zegt over de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten dat het regeerbeleid zich zal richten op goed bestuur, solide financiën, het verhogen van veiligheid en het versterken van de rechtsstaat.



