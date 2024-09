Interview Bonairiaanse kickbokser Davidlee Winklaar in voorbereiding op wereldtitel in Abu Dhabi Redactie 14-09-2024 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – De beste Bonairiaanse vechtsporter Davidlee Winklaar heeft laten weten zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap in Abu Dhabi in 2025. De sympathieke kickbokser, die werkzaam is bij de overheid van Bonaire, is één van de meest gedisciplineerde topsporters die Bonaire tot zijn beschikking heeft. Winklaar is hard aan het trainen, maar kijkt ook uit naar een kickboksevenement dat hij met de overheid van Bonaire op het eiland wil organiseren.

“Ik wil mijn dochter laten zien dat je met discipline en respect ver kan komen,” vertelt Winklaar als we hem op een doordeweekse dag treffen. Op dat moment is hij bezig met een vastprogramma. Maar liefst 72 uur eet Winklaar niet. Waarom? Hij wil zijn lichaam reinigen. Een soort reset geven. Dode of zieke lichaamscellen wil hij op deze manier kwijtraken. Geen makkelijke opdracht. Maar de discipline die hij heeft leren opbouwen in zijn leven helpen hem daarbij. “Iedereen kan het,” laat hij nog weten. “Het is een kwestie van willen. Dat geldt voor veel dingen. Het is mijn motto dat ik onder andere graag wil overbrengen op mijn dochter, maar ook op de bevolking van Bonaire”.

Succesvolle kickbokser

David Winklaar is een kickbokser die namens Bonaire verschillende grote internationale prijzen heeft gepakt. Zo won hij onder andere een gouden en zilveren medaille tijdens de Wako Pan-amerikaanse K1 kampioenschappen. Ook pakte hij zilver bij het Wako Zuid-Amerikaanse K1 evenement. De Olympische Spelen van 2024 moest hij aan zich voorbij laten gaan. In het voorbereidingstraject brak hij zijn hand. Hierdoor was het niet realistisch om mee te doen aan het toernooi waar voor het eerst in de historie kickboksen op het programma stond.

Winklaar’s reis naar de top is er een van immense opoffering en toewijding. “Voor meer dan dertien jaar heb ik nooit vakantie gehad of mijn verjaardag gevierd. Alles wat we thuis hadden, ging naar mijn carrière,” herinnert hij zich. Deze onwrikbare inzet heeft hem niet alleen een zilveren medaille tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen in 2023 gebracht, ook heeft hij zijn familie trots gemaakt. Zijn vader was bijvoorbeeld een atletiekcoach. Hij droomde altijd van een kampioenschap voor zijn zoon.

“De kracht van een mens. Als je iets wil en ervoor gaat, dan gaat het van je hart naar je geheugen. En van je geheugen ga je het uitspreken en dan ga je het gewoon doen. Ik geloof in deze theorie. Het heeft me vaker resultaten gegeven,” zegt Winklaar, reflecterend op de mentale kracht die hem heeft geholpen bij het overwinnen van obstakels.

De dag begint om 04.00 uur

Winklaar, die ondertussen 31 jaar is geworden, lijkt langzaamaan te gaan kijken naar het einde van zijn carrière. “Ik heb dit jaar even getwijfeld of ik al wilde stoppen”, aldus de kickbokser. Maar met het wereldkampioenschap van Abu Dhabi in 2025 in zicht, wil hij zich nog één keer richten op zijn trainingen. “Mijn dag begint altijd om 4:00 uur in de ochtend. Dan ga ik hardlopen, kom ik thuis, maak ik mijn dochter klaar voor school, werk ik de hele dag en dan geef ik ’s avonds kickbokslessen en train ik zelf,” legt hij uit. Twee keer per dag traint Winklaar. Het doel, wereldkampioen worden in 2025.

Eigen ervaringen overbrengen op bevolking

Maar niet alleen zijn eigen sportieve carrière staat centraal. Ook heeft Winklaar een duidelijke visie voor de toekomst van Bonaire. “Ik wil mijn volk helpen. Er zijn zoveel mensen nu met zoveel ziektes en dan gaan ze vragen: ‘Ja, maar ik ben zo jong. Hoe kan het zijn dat ik dit heb, dat ik dat heb?’ Ik denk dat mensen kan helpen met het geven van advies. Het gaat namelijk vaak om je lifestyle, hoe je leeft de hele dag. Ik hoop dat ik mensen op Bonaire in de toekomst kan inspireren met mijn ervaringen.”

Olympische Spelen van 2028

Het afscheid van Winklaar staat dus gepland in 2025. Nog één toernooi wil hij alles geven wat hij in zich heeft. Daarna is het klaar. Of tenminste, mocht kickboksen tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 worden georganiseerd, dan gaat hij door. Dit is nog niet zeker. De sport is namelijk niet één van de vaste onderdelen van deze Spelen. Mocht dit niet gaan gebeuren, dan lijkt 2025 het eindstation van de topsporter te worden.

“Er staat wel een toernooi gepland voor volgend jaar na de carnaval,” onthult hij. “In overleg met de overheid wil ik een grote wedstrijd hier op Bonaire organiseren. Wij verwachten dat er zo rond de 4.000 à 5.000 mensen op af gaan komen. Daarom willen we ook een heel goede tegenstander voor mij zoeken. Deze komt op uitnodiging van ons naar Bonaire. Tegen hem wil ik een gevecht aangaan. Tijdens het evenement wil ik nog één keer aan Bonaire laten zien wat je kan bereiken met hard en gedisciplineerd werken.”

272