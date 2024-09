Vacatures Bonaire Vacature Directeur Wetgeving en Juridische Zaken Redactie 13 september 2024

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Het Ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de algemene zorg voor wet- en regelgeving en juridische zaken, en daarnaast ook voor optimale interne en externe communicatie, buitenlandse betrekkingen, beleidscoördinatie, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De Directie Wetgeving en Juridische Zaken vervult de juridische en wetgevingsfunctie van Curaçao. Vanuit deze primaire taakstelling wordt ondersteuning verleend aan de Raad van Ministers, aan de ministers en aan de onder hen ressorterende diensten bij het voorbereiden van wet- en regelgeving en het verstrekken van juridische adviezen. De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is ook belast met de uitgifte van de Landscourant, Publicatiebladen en het verzorgen van de digitale bekendmaking van wet- en regelgeving op de website van de overheid.

Het Ministerie van Algemene Zaken is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken

De functie

Als Directeur Wetgeving en Juridische Zaken vervult u drie belangrijke rollen: u bent leidinggevende in de organisatie, adviseur richting het politieke bestuur, en u bent (maatschappelijk) partner voor samenwerking.

In uw leidinggevende rol geeft u leiding aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), die bestaat uit tweeënveertig medewerkers, inclusief vier afdelingshoofden. U stuurt de vier afdelingshoofden aan en u bent lid van het management team van het Ministerie van Algemene Zaken. U waarborgt de consistente en efficiënte ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het juridisch beleid, en de ontwikkeling van wet- en regelgeving. U maakt planningen en stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang en kwaliteit, en u ziet toe op interne en externe afstemming. U ontwikkelt de Directie WJZ als organisatie en ook haar medewerkers verder naar optimaal functioneren. U bent bekend met digitale ontwikkelingen in het vakgebied en bevordert de verantwoorde inzet van digitale technologie.

In uw rol als adviseur coördineert en adviseert u de Regering en haar bestuursorganen inzake civiele en bestuursrechtelijke aangelegenheden. U adviseert over diverse landelijke bestuurlijke procedures en bij gerechtelijke procedures op grond van de Landsverordening administratieve rechtspraak.

In uw rol als (maatschappelijk) partner voor samenwerking neemt u deel aan interne en externe projectgroepen en u vertegenwoordigt de organisatie bij externe gelegenheden. U bouwt en onderhoudt actief een netwerk van relevante stakeholders.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde academische opleiding rechten en u heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie. U heeft fundamentele kennis van advisering inzake juridische vraagstukken. U kunt op proactieve, zelfstandige en innoverende wijze invulling geven aan de werkzaamheden van de Directie WJZ en u voelt zich thuis in het werken binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

Met uw open en inspirerende leiderschapsstijl weet u mensen te verbinden en te motiveren. U geeft het goede voorbeeld, bent zichtbaar binnen de organisatie en zorgt voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat. U bent communicatief sterk en beschikt over overtuigingskracht en bestuurlijke sensitiviteit. U bent besluitvaardig en van onbesproken gedrag. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiamentu is een pré.

Het aanbod

De functie van Directeur Wetgeving en Juridische Zaken kent een inschaling met een salaris tussen minimaal Ang 9.734,- en maximaal Ang. 12.091,-, afhankelijk van uw ervaring. Het betreft een uitdagende functie en de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Curaçao en de kwaliteit van de rechtstaat. Bij het Ministerie van Algemene Zaken werken kundige professionals op een prettige en constructieve wijze met elkaar samen.

Procedure

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevr. Danique Henriquez, consultant bij Deloitte Dutch Caribbean, via e-mail: hrm@deloitte.cw of telefonisch via: (+5999) 433 3333. Inhoudelijke vragen over de functie kunt u stellen aan mevr. Stella van Rijn, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken via stella.vanrijn@gobiernu.cw. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 7 oktober 2024 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neem dan contact met ons op). Een assessment, als ook een referentieonderzoek, een politioneel onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de selectieprocedure, en de geselecteerde kandidaat ondergaat ook een veiligheidsonderzoek. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

