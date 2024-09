Politie & Justitie Marineschip Zr.Ms. Holland legt aan op Bonaire na onderscheppen 1363 kilo drugs Redactie 13-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto's - Kustwacht Caribisch Gebied

KRALENDIJK – Gistermiddag legde het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland aan op Bonaire, na het onderscheppen van een groot drugstransport. Het schip wist gisteren 1363 kilo drugs te onderscheppen.

De actie begon toen de Kustwacht een snelle “go-fast” boot opmerkte. Zr.Ms. Holland werd samen met een onderscheppingsboot, de FRISC, naar de boot gestuurd. Toen de verdachten de waarschuwingsschoten negeerden, werd de go-fast door gerichte schoten tot stoppen gedwongen.

De bemanning van de go-fast hebben de drugspakketten overboord gegooid. Alle pakketten zijn door de bemanning van Zr.Ms. Holland uit zee gevist en de verdachte smokkelaars zijn aangehouden.

De verdachten en de contrabanden zijn op een later moment overgedragen aan de Kustwacht Caribisch Gebied. In totaal is er 1231 kilo cocaïne en 132 kilo marihuana in beslag genomen. De Kustwacht heeft alle vijf verdachten, waarvan vier Venezolanen en een Colombiaan en de drugs aan het Korps Politie Caribisch Nederland in Bonaire overgedragen. De drugs is inmiddels vernietigd.

Dit is de tweede grote drugsvangst voor Zr.Ms. Holland binnen een week.

