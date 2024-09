Defensie Zr.Ms. Holland onderschept meer dan 2.300 kilo drugs in Caribische Zee Redactie 12-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Defensie

Het Nederlandse stationsschip Zr.Ms. Holland heeft vorige week een succesvolle drugsvangst gedaan in de Caribische Zee. Tijdens een patrouille-actie werd een snelle smokkelboot, een zogenaamde go-fast, onderschept met aan boord ruim twee ton drugs.

De vangst werd mogelijk gemaakt dankzij een melding van het patrouillevliegtuig Dash 8 van de Kustwacht Caribisch gebied, dat de verdachte boot in de buurt van de ABC-eilanden had gelokaliseerd.

Na de melding lanceerde Zr.Ms. Holland haar snelle onderscheppingsvaartuigen, de Frisc’en, met een gecombineerd team van scheepsbemanning, de Amerikaanse Kustwacht en het Fleet Marine Squadron aan boord.

Ook werd de boordhelikopter, een NH90, ingezet om vanuit de lucht ondersteuning te bieden. De verdachten aan boord van de smokkelboot negeerden meerdere bevelen om te stoppen, waardoor gerichte schoten op de motoren van de boot nodig waren om de achtervolging te beëindigen.

Grote hoeveelheid

Aan boord van de go-fast bevonden zich negen opvarenden. In totaal werden 52 pakketten in beslag genomen, met daarin 210 kilo cocaïne en 2110 kilo marihuana. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht. Eén van de opvarenden raakte gewond en werd per helikopter naar Curaçao gebracht voor medische verzorging.

Zr.Ms. Holland speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol in de bestrijding van drugssmokkel in de regio. Het schip neemt regelmatig deel aan counter-drugs operaties en werkt hierbij nauw samen met de Amerikaanse Kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.

Dankzij de snelle inzet en goede samenwerking wist de bemanning van Zr.Ms. Holland deze succesvolle actie uit te voeren en een aanzienlijke hoeveelheid drugs uit de handen van smokkelaars te halen.

