Nutsvoorzieningen WEB werkt tot in late uurtjes door aan herstel kabel Hans Hofstra 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

Medewerkers van het water- en elektriciteitsbedrijf werkten op woensdagavond door in de late uurtjes door.

UPDATE 12 september 7 uur: Zojuist bekend gemaakt door de WEB: De stroomstoring is in alle gebieden op Bonaire volledig verholpen. Er zal vandaag geen schakelschema worden ingezet, iedereen heeft weer stroom!

KRALENDIJK – Een grote groep medewerkers van het water- en elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) zijn op woensdagavond laat doorgegaan met reparatiewerkzaamheden. Een beschadigde kabel zorgt er voor dat grote gedeeltes van Bonaire sinds maandagavond last hebben van stroomstoringen.

Het water- en elektriciteitsbedrijf liet eerder op woensdag al weten dat de stroomproblemen zijn ontstaan door een beschadigde kabel. Hierdoor probeert het bedrijf zo snel als mogelijk het probleem op te lossen. Een aantal medewerkers van WEB die op locatie waren, lieten weten niet de verschillende leden van de pers die aanwezig waren te woord te staan. Wel was iemand bereid kort toe te lichten wat het plan van die avond was. ”We gaan vanavond door. Net zo lang totdat het is opgelost,” liet de medewerker van WEB weten.

Rond 22.00 uur waren de medewerkers nog steeds hard bezig. Met man en macht werd er gegraven met de opdracht de kapotte kabel te herstellen.

Vanmorgen vroeg is via social media bekend gemaakt dat de stroomstoring in alle gebieden op Bonaire volledig verholpen is. Er zal vandaag geen schakelschema worden ingezet, iedereen heeft weer stroom!



