Subsidie voor literaire projecten in Caribisch deel van het Koninkrijk 12-09-2024

Schrijvers, vertalers, spoken word-artiesten en culturele organisaties in Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kunnen vanaf nu aanspraak maken op een nieuwe subsidie. Deze regeling biedt financiële steun voor literaire projecten en richt zich op het versterken van de literaire infrastructuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het doel is om nieuw werk te creëren, talentontwikkeling te stimuleren en literaire activiteiten te organiseren.

De subsidie biedt individuele literaire makers de kans om maximaal € 25.000 aan te vragen. Culturele organisaties kunnen tot € 50.000 ontvangen. Het jaarbudget voor deze regeling bedraagt € 300.000.

De subsidie is bedoeld voor drie soorten projecten: de creatie van nieuw literair werk, talentontwikkeling via bijvoorbeeld opleidingen of workshops, en literaire activiteiten zoals festivals en leesbevorderingsprogramma’s.

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van Papiamentstalige werken. Hierdoor krijgen makers de mogelijkheid om in hun moedertaal te creëren en hun culturele verhalen te delen met een breder publiek.

Talent en creatie

De regeling staat open voor schrijvers en culturele organisaties zonder winstoogmerk die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het subsidieprogramma ondersteunt de creatie van nieuwe literaire werken in boekvorm, op het podium of digitaal.

Daarnaast biedt het kansen voor talentontwikkeling door middel van mentorschappen, workshops en trainingen gericht op literaire en creatieve vaardigheden.

Literaire evenementen spelen ook een belangrijke rol. Organisatoren van festivals, schrijfwedstrijden en andere publieksgerichte activiteiten kunnen financiering aanvragen om de literaire cultuur in de regio verder te versterken.

Aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de website van het Nederlands Letterenfonds. De deadline voor het indienen van projectplannen is 1 november 2024. Projecten moeten voldoen aan specifieke voorwaarden, waaronder een in euro’s opgestelde begroting en het indienen van een afgerond projectplan. Het is niet mogelijk om een subsidie aan te vragen als een eerder gesubsidieerd project nog niet is afgerond.

Met deze subsidie hoopt het Nederlands Letterenfonds de literaire scene in het Caribisch gebied verder te ondersteunen en te laten groeien, zodat verhalen uit de regio op diverse manieren verteld en gedeeld kunnen worden.

