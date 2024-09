Instagram Praktijkmanager huisartsenpraktijk op Bonaire Redactie 12 september 2024

Primary Care Caribbean (PCC) te Bonaire zoekt een Praktijkmanager huisartsenpraktijk voor 32-40 uur

Algemeen

Als praktijkmanager ben je de “olie in de motor” van de praktijk, die ervoor zorgt dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien. Je aandachtsgebieden liggen met name op het gebied van personeel, management & organisatie, kwaliteit van het zorgproces en facilitaire zaken. Je ondersteunt, ontzorgt en faciliteert de huisartsen en de andere collega’s in de praktijk zodat zij de patiënten van goede zorg kunnen voorzien. Je bent verantwoordelijk voor het beheer, het sturen, het borgen en het innoveren van werkprocessen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de collega’s in de praktijk en ontwikkelt en voert personeelsbeleid uit. Naar buiten toe onderhoud je contacten met de andere spelers in het veld.

Wij zoeken een enthousiaste, communicatief vaardige en ervaren praktijkmanager. Bij voorkeur heb je een Caribische achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio en de cultuur van de eilanden. Als dit je aanspreekt en je past in ons profiel, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Wij bieden:

Een uitdagende en afwisselende functie

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is in de zorg op Bonaire;

Een contract voor de duur van één jaar met zicht op een vaste aanstelling;

Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke zorgorganisatie. Wij vragen:

Minimaal een afgeronde en relevante hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding;

Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante leidinggevende ervaring;

Relevante kennis m.b.t. (het werkveld van de) eerstelijnszorg;

Werkervaring op het werkgebied en met leidinggeven en kennis van personeels-/ organisatieontwikkeling;

Een teamspeler met een flexibele en pro-actieve instelling;

Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

Je spreekt Papiaments en Nederlands en bij voorkeur ook Spaans en Engels. Wij zijn wij? PCC biedt inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning aan de huisartsenpraktijken op Bonaire. Je komt in dienst van PCC maar je werkt als praktijkmanager in een of meerdere huisartsenpraktijken op het eiland en/of op de huisartsenpost Bonaire. Zie voor meer informatie: www.pccarib.com Interesse gekregen? Dan nodigen we je graag uit te reageren voor 1 oktober 2024 d.m.v. een e- mail naar sollicitaties@pccarib.com. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag. Vragen Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louella Rooijer (algemeen manager PCC) via het e-mailadres info@pccarib.com of +599 7175577

Primary Care Caribbean is een onafhankelijke huisartsenorganisatie die huisartsenpraktijken ondersteunt en helpt bij het verbreden van het zorgaanbod in de eerstelijns gezondheidszorg. PCC is een nieuwe organisatie in Caribisch Nederland en is volop in ontwikkeling.

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit samenwerking. PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

PCC ondersteunt huisartsenpraktijken op Bonaire op de volgende aspecten:

● Zorggroep activiteiten

● Huisartsenpost

● Deskundigheidsbevordering

● Praktijkmanagement

● ICT

13