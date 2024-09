Politie & Justitie Politie vindt vuurwapen en drugs bij huiszoeking op Bonaire Redactie 12-09-2024 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – De politie heeft op dinsdag 10 september tijdens drie huiszoekingen op Bonaire een vuurwapen en drugs gevonden.

De invallen vonden plaats rond 17:50 uur in huizen aan de Amboina, Kaya Mazurka en Kaya Anna. Naast het vuurwapen zijn er ook andere spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Een 36-jarige vrouw is aangehouden. Het onderzoek loopt nog.

