Politie & Justitie Politie houdt minderjarige bestuurder aan op Bonaire Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – In de vroege ochtend van woensdag 11 september heeft de politie een minderjarige bestuurder aangehouden op de Kaya Korona. Rond 01:30 uur zag een patrouille een auto met hoge snelheid richting Playa rijden. De auto werd ter hoogte van de Kaya Frater Odulfinus tot stoppen gebracht, waarna bleek dat beide inzittenden minderjarig waren en de bestuurder geen rijbewijs had. De bestuurder had wel een geldige verzekering.

De twee jongeren en de auto zijn naar het politiebureau gebracht. De bestuurder kreeg een boete voor het rijden zonder rijbewijs. Een van de ouders werd ook beboet omdat hij zijn kind zonder rijbewijs liet rijden.

De auto kan door de eigenaar worden opgehaald, op voorwaarde dat een geldig rijbewijs, een geldige verzekering en de kosten van de takelwagen worden overlegd.

