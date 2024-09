Media Niki Tromp ook grondlegger Persclub Bonaire Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

Directe familie van Niki Tromp bij de onthulling van de nieuwe naam van het voormalige Oranjeplein. Foto: OLB

KRALENDIJK- Afgelopen week werd voormalig directeur van het toeristenbureau op Bonaire Pedro Nicolaas (Niki) Tromp geëerd met de naamgeving van een plein in het centrum van Kralendijk.

Niki Tromp stond echter aan de wieg van meer ontwikkelingen op het eiland. Naast zijn werk in het toerisme, was Niki een prominent figuur in de media. Hij was correspondent voor de kranten La Prensa en Èxtra en hij verwierf de nodige faam als verslaggever van de omroep Z86 (Curom) op Bonaire met zijn nieuwsagentschap Multro.

Persclub

Daarnaast richtte Niki Tromp de Bonairiaanse Persclub op en was hij actief in verschillende andere sociale en culturele projecten. Zo gaf hij leiding aan honkbal- en softbalclubs op het eiland en het voorzitterschap van de aguinaldo-groep ‘Los Pajaritos Navideños’.

