Economie Stroomproblemen volgens WEB Bonaire: “De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan verwacht” Hans Hofstra 11-09-2024 - 3 minuten leestijd

Joanne Balentien-Nicastia (Links) en Raymond Silberie (Rechts) geven uitleg over de stroomproblemen op Bonaire.

KRALENDIJK – Het water- en elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) heeft tijdens een persconferentie uitleg gegeven over de recente stroomuitvallen op het eiland. Het energiebedrijf wijt de problemen aan een onverwachte groei in de vraag naar elektriciteit en beschadigingen aan belangrijke transmissiekabels.

Raymond Silberie, die in juli 2024 werd aangesteld als directeur bij WEB Bonaire, legde uit dat de groei in elektriciteitsverbruik de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. “De laatste tien jaar hebben we een groei van 5 tot 6 procent per jaar gezien. De laatste anderhalf jaar is dit echter gestegen naar 15 tot 20 procent,” zei Silberie. Dit heeft geleid tot een enorme druk op zowel de productie- als de distributiecapaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Silberie gaf verder aan dat er meerdere beschadigingen aan belangrijke transmissiekabels zijn ontdekt, wat heeft geleid tot kortsluitingen en instabiliteit in het netwerk. “We zien bijvoorbeeld dat het eiland groeit, iedereen is bezig, er zijn heel veel projecten waar veel stroom wordt gebruikt. En wat je ziet is dus dat de kabels in bepaalde gevallen, zonder dat we het wisten, aangetast zijn in het netwerk,” legde hij uit.

Oplossingen op korte en lange termijn

WEB Bonaire heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de problemen aan te pakken. Dit omvat het herstructureren en digitaliseren van het netwerk, evenals het verbeteren van de transmissiecapaciteit. Daarnaast werkt het nutsbedrijf aan het verhogen van de productiecapaciteit in samenwerking met ContourGlobal. “We hebben ongeveer 5 megawatt extra erbij gezet zodat we eigenlijk aan de productiecapaciteit kunnen voldoen,” vertelde Silberie.

Schakelprogramma en schadevergoeding

Om de impact van de stroomuitvallen te minimaliseren, heeft WEB Bonaire een schakelprogramma ingevoerd. Dit programma zorgt ervoor dat verschillende wijken op wisselende tijden worden afgeschakeld om de belasting te verdelen. “We houden rekening met scholen, vitale functies binnen de gemeenschap en zorgen ervoor dat niet steeds dezelfde wijken worden getroffen,” legde Silberie uit. Het schakelprogramma wordt door WEB Bonaire via eigen communicatiekanalen gepubliceerd.

Schade verhalen

Voor degenen die schade hebben geleden door de stroomuitvallen, biedt WEB Bonaire de mogelijkheid om een schadeformulier in te vullen. “Mocht het zijn dat je schade leidt, dan kun je ons schadeformulier invullen en dan gaan we serieus overwegen of we een schadevergoeding willen toekennen,” zei Chef Financial Officer (CFO) Joanne Balentien-Nicastia .

Oproep tot geduld en begrip

WEB Bonaire riep de bevolking op tot geduld en begrip tijdens deze uitdagende periode. “Ik wil graag excuses maken aan de bevolking voor dit ongemak. We zijn hard bezig om het probleem op te lossen, zodat iedereen weer gebruik kan maken van de stroom. We hopen op korte termijn het probleem opgelost te hebben.” aldus Silberie.

