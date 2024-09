Algemeen Bonaire wil investeren in nieuwe kraan om containertransport te verbeteren Hans Hofstra 11-09-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – De overheid van Bonaire lijkt belangrijke stappen te zetten om de logistiek op het eiland te verbeteren door te investeren in een nieuwe kraan voor het takelen van containers. Dit moet niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook de kosten van geïmporteerde goederen verlagen. Gedeputeerde Clark Abraham gaf inzicht in deze ontwikkeling.

“We zijn bezig met de voorbereidingen om een nieuwe kraan te installeren die het mogelijk maakt om containers efficiënter te stapelen en te verplaatsen,” aldus Abraham. “Dit is cruciaal, vooral omdat we streven naar nieuwe aanvoerroutes voor goederen vanuit de regio, zoals Trinidad en Tobago, Santo Domingo en Colombia.”

Meer bestuurscolleges hadden goede ideeën

Bonaire heeft al langer te maken met stijgende voedselprijzen. Voor het huidige bestuurscollege zou het nog niet precies duidelijk zijn waar dit mee te maken zou hebben. Een van de redenen zou kunnen zijn, het ontbreken van een mededingingswetgeving op Bonaire. Al jaren strijden verschillende bestuurscolleges met de stijgende voedselprijzen op Bonaire. Ook oud-gedeputeerde Jolinda Craane had goede voornemens. Ondanks alle positieve gedachtes, zijn er nog weinig concrete voorbeelden dat er ook daadwerkelijk iets gedaan gaat worden aan de hoge prijzen. Wekelijks komen er boten vanuit Venezuela, maar vanwege de huidige regelgeving mogen zij in tegenstelling tot op Curaçao niet direct handelen met de consument.

Bonaire is te klein

Volgens Abraham heeft Bonaire momenteel te maken met logistieke uitdagingen die de kosten van geïmporteerde producten verhogen. “Het probleem is dat de vraag op Bonaire niet groot genoeg is om grote containerschepen aan te trekken. Hierdoor zijn we afhankelijk van kleinere regionale schepen, die de containers niet altijd kunnen stapelen, wat de kosten verhoogt,” legde hij uit.

Waar deze kraan moet komen te staan, dat is nog onduidelijk. Voorlopig lijken er nog geen concrete plannen te zijn. Havenmeester Gunther Flanegin laat het volgende er over weten: “Op dit moment zitten we nog in de voorbereidende fase. We hebben de nieuwe kraan in de nieuwe begroting opgenomen. Concrete plannen kan ik dus nog niet geven. Het ontwerp, engineering, kosten en locatie zijn nog onbekend.”

Oplossing gevonden

De nieuwe kraan moet verandering brengen in de steeds verder stijgende voedselprijzen op het eiland. “Met deze investering hopen we niet alleen de aanvoer van goederen efficiënter te maken, maar ook de concurrentie te verhogen en daarmee de prijzen te drukken,” zei Abraham.

Naast de logistieke verbeteringen kijkt de overheid ook naar manieren om de lokale productie te stimuleren. “We moeten ook nadenken over wat we hier op het eiland zelf kunnen produceren om de kosten te verlagen,” aldus Abraham. Hij wees echter op de huidige obstakels, zoals de hoge kosten van water voor landbouwdoeleinden. “We hebben een waterzuiveringsinstallatie, maar het transport van het water naar de landbouwgebieden maakt het uiteindelijk veel te duur. Dit moeten we aanpakken om de lokale landbouw te stimuleren. Het eten van onze eigen producten moet prioriteit krijgen boven esthetische projecten, zoals de landscaping bij hotels,” concludeerde Abraham.

