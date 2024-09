Economie Twee nieuwe Fish Aggregation Devices op Bonaire zorgen voor steun vissers Hans Hofstra 10-09-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire heeft twee nieuwe lokvlotten gekregen.

KRALENDIJK – Twee nieuwe lokvlotten, oftewel Fish Aggregation Devices (FAD’s), zijn afgelopen week in het zuiden en noorden van Bonaire in de zee gelegd. De FAD’s zorgen ervoor dat er meer kans is op succes bij het vangen van grote vis.

Al langer zijn vischarters en Piskabon onderling in conflict over de FAD’s die rondom Bonaire komen te liggen. Toch lijken de gemoederen gedaald te zijn tussen de twee partijen. Juist Piskabon zou orders hebben gegeven aan één van de vischarters om twee nieuwe FAD’s rondom Bonaire te leggen. Een in het zuiden en één in het noorden.

Een FAD is een soort boei die op zee drijft. De lange lijn aan deze boei is verbonden aan zware ketting. Aan die ketting hangt een groot motorblok en andere gewichten. Deze liggen op de bodem van de zee. De FAD is interessant voor grote vissen. Zij verzamelen zich namelijk graag rond drijfhout of zeewier. Mahimahi, Wahoo en Tonijn komen vaak op de drijvende lokvlotten af. Voor vissers van Bonaire is het interessant om te vissen rondom deze FAD’s. De kans op succes is groter.

Vaker gaan er FAD’s verloren. Gemiddeld genomen is de levensduur van één lokvlot een jaar. Daarna gaat vaak door slijtage, de boei verloren. De FAD’s hebben GPS-coördinaten. Hierdoor zouden grote boten er niet over hoeven te varen. Toch lijkt het erop dat dit wel gebeurd. Vaak verdwijnen de FAD’s van de één op de andere dag uit de oceaan.

