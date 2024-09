Nieuws van Bonaire Teleurgestelde bewoners na nieuwe stroomonderbreking Bonaire Redactie 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire heeft opnieuw te maken met een grote stroomonderbreking. In vele wijken is de stroom in de nacht van maandag op dinsdag weggevallen. Het is nog onbekend hoe lang er geen stroom beschikbaar is. De onderbreking heeft op internet tot veel frustraties geleid.

Het is niet voor het eerst dat bewoners op Bonaire te maken hebben met het ontbreken van stroom. Steeds vaker hebben grote gedeeltes van het eiland geen elektriciteit. Het water- en elektriciteitsbedrijf op Bonaire laat weten: ‘Op dit moment is er een stroomonderbreking in meerdere wijken op Bonaire, met uitzondering van Rincon, Sabadeco en een deel van Hato. Het team van WEB heeft zich gemobiliseerd en een onderzoek gestart naar de oorzaak van de stroomonderbreking’. Op de verschillende berichten van het bedrijf hebben vele bewoners op social media teleurstellend gereageerd. Het is nog onbekend hoe lang er geen stroom beschikbaar is.

