Nieuws van Bonaire Schakelprogramma WEB zorgt voor nieuwe stroomstoringen op Bonaire Redactie 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een zogenaamd schakelprogramma van het water- en elektriciteitsbedrijf (WEB), heeft op dinsdag voor nieuwe stroomstoringen gezorgd. Vanaf ongeveer maandagavond 23.15 uur hebben grote gedeeltes van Bonaire te maken met veel stroomuitval.

WEB laat op dinsdagochtend weten: ‘De storing van gisteravond en vandaag is gedetecteerd en opgelost. Echter, net voordat het volleige herstelproces begon, vond er een andere kortsluiting plaats op een compleet andere locatie in het distributienetwerk (Antriol). Omdat het volledige systeem nog niet was hersteld, veroorzaakte de kortsluiting in Antriol een brownout. Op dit moment zijn onze technici bezig het probleem te isoleren om de stroomvoorziening op het eiland te herstellen.’

Om het probleem ‘op te lossen’, lijkt WEB een soort van schakelprogramma in te zetten. Sommige wijken krijgen dan ongeveer twee uur geen stroom geleverd. Na twee uur krijgen die wijken weer stroom, waarna andere wijken weer van het netwerk worden afgesloten. Of het schakelprogramma alleen vandaag, of allicht komende dagen ook nog zal worden toegepast, is onduidelijk.

