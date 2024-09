Aruba Kabinet Aruba valt over benoeming parlementsvoorzitter Redactie 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

Kabinet Wever op weg naar de Gouverneur om ontslag aan te bieden | Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – De Arubaanse regering is gevallen. Op Facebook heeft de partij MEP foto’s geplaatst van alle ministers die onder leiding van minister-president Evelyn Wever-Croes naar de gouverneur zijn gegaan om het ontslag van de regering aan te bieden. De regeringscoalitie bestaat uit de partijen MEP met negen zetels en RAIZ met twee zetels.

Maandagochtend ontstond ruzie binnen de coalitie over de stemming over een nieuwe parlementsvoorzitter voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Een meerderheid in het parlement stemde voor de kandidaat van RAIZ, Raymond Kamperveen, en tegen de oude voorzitter van de MEP, Edgard Vrolijk. Daarmee ontstond een breuk in de coalitie.

Aruba moet daardoor eerder dan gepland naar de stembus. De verkiezingen zijn gepland voor 6 december.

MEP is al lang een van de grootste partijen van het land. Voor RAIZ was dit de eerste regeringsdeelname. De coalitieregering trad aan in september 2021 en is het tweede kabinet onder leiding van premier Evelyn Wever-Croes.

