Algemeen Regatta 2024 opgedragen aan Henry Toré

Toré, staand met bril voor de banner van de Lion’s Club heeft aan de wieg gestaan van het Regatta Festival op Bonaire

KRALENDIJK – De Bonaire Sailing Regatta Bonaire 2024 wordt opgedragen aan Henry Toré, een Lid voor het Leven van de Bonaire Lions Club en een belangrijk persoon in de geschiedenis van het evenement.

De Regatta begon in 1968 met een vriendschappelijke zeilwedstrijd tussen vissersboten rond Klein Bonaire. Het enthousiasme voor de race inspireerde de Lions Club, onder leiding van Larry Thielgard, om het evenement op een meer gestructureerde manier te organiseren. Het evenement groeide snel en in 1971 nam het Toeristenbureau de organisatie van de dagactiviteiten over.

In 1983, toen Henry Toré voorzitter was van de Lions Club, introduceerde hij het ‘Regatta Festival’ om avondactiviteiten toe te voegen aan de zeilwedstrijden. Dit festival transformeerde Kaya Grandi in een levendige en feestelijke kermis, met muziek, optredens en decoraties, wat het evenement compleet maakte. Henry Toré heeft niet alleen bijgedragen aan de groei van de Regatta, maar ook aan de culturele en sociale ontwikkeling van Bonaire.

Lange carrière

Volgens de Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft Toré, behalve zijn rol voor de groei van de Bonaire regatta, een lange carrière volbracht in het onderwijs en vervulde belangrijke functies, zoals directeur van de Lourdes Mulo en hoofd van het Onderwijsdepartement op Bonaire. Hij was ook actief in vele maatschappelijke organisaties, waaronder de Lion’s Club Bonaire.

