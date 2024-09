Sport & Vrije tijd Bonaire verliest belangrijke voetbalwedstrijd tegen El Salvador Hans Hofstra 09-09-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire verliest de tweede wedstrijd tijdens de CONCACAF Nations League.

RINCON – Bonaire heeft op zondagavond niet kunnen stunten in de Nations League door in eigen huis El Salvador aan de kant te zetten. De gasten kwamen op een 2-0 voorsprong. Een doelpunt van Jort van der Sande kwam te laat om het nog spannend te maken. Door de overwinning van El Salvador staan zij met zes punten bovenaan. Bonaire heeft na twee wedstrijden één punt.

Eerder dit jaar speelden beide teams in een oefenwedstrijd nog gelijk tegen elkaar. Bonaire bondscoach Rilove Janga keek dan ook vol vertrouwen richting de wedstrijd tegen El Salvador in de Nations League. Hij liet eerder nog weten: ”We gaan zeker die drie punten zondag pakken tegen El Salvador.”

De wedstrijd begon spannend, maar leek lange tijd doelpuntloos de rust in te gaan. Dat veranderde echter vlak voor de pauze, toen een gevaarlijke hoekschop van Nelson Blanco in de 45e minuut via Quincy Hoeve ongelukkig in het eigen doel belandde. Bonaire keek daardoor tegen een 1-0 achterstand aan bij rust.

In de tweede helft bouwde El Salvador verder aan hun voorsprong. Na een fraaie combinatie door het midden, kwam Emerson Mauricio in de 60e minuut vrij voor de keeper, waarna hij eenvoudig zijn tweede doelpunt van het toernooi binnentikte.

Bonaire liet zich echter niet zomaar naar de nederlaag leiden. In de blessuretijd, in de 90e minuut, kopte Jort van der Sande een hoekschop binnen en bracht de spanning terug met een 2-1 stand. Ondanks het late doelpunt, slaagde Bonaire er niet meer in om de gelijkmaker te forceren.

