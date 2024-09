Sport & Vrije tijd Jong surftalent Tycho Smits: Van hockeyveld naar focus op wereldkampioenschap windsurfen Hans Hofstra 08-09-2024 - 4 minuten leestijd

Tycho Smits in actie tijdens de PWA windsurfen op Bonaire. Foto: Aquaspeed Bonaire

KRALENDIJK – De vijftienjarige Tycho Smits uit Bonaire heeft sinds zijn tiende zijn passie gevonden in het surfen. Wat begon als een leuke activiteit, is nu uitgegroeid tot een serieuze sportcarrière met grote ambities. Smits is een van de opkomende talenten op het eiland in de windsurfwereld en traint hard om zijn dromen waar te maken.

De surfcarriere van Smits werd niet op jonge leeftijd al gestart. Smits woonde in Nederland en begon zoals veel jongeren op jonge leeftijd met hockey. Tot zijn verhuizing naar Bonaire speelde hij bij HC Den Bosch. Pas op Bonaire maakte Smits kennis met surfen tijdens een kidsclinic samen met zijn broertje. Hoewel hij in eerste instantie niet direct enthousiast was, groeide zijn interesse naarmate hij beter werd. “Hoe beter je wordt, hoe leuker het wordt,” aldus Smits. Inmiddels heeft hij de smaak te pakken gekregen en staat hij zes tot zeven keer per week op zijn surfplank.

Tijdens een korte terugkeer naar Nederland ontdekte Smits dat surfen daar door de kou en beperkte toegankelijkheid minder aantrekkelijk was. “Het was veel te koud voor mij. Het beviel me helemaal niet,” geeft hij aan. “Terug op Bonaire pakte ik meteen weer mijn board. Toen ben ik doorgegaan met surfen. Daarna werd ik steeds fanatieker”.

Smits heeft inmiddels deelgenomen aan verschillende competities, waaronder de Highwinds op Aruba en de Wereldkampioenschappen -15 jaar in Turkije. Hij traint intensief om zijn prestaties te verbeteren en zijn vaardigheden te verfijnen. “En dit jaar is de strijd om het wereldkampioenschap PWA windsurfen helemaal open. Samen met Storm Nicolai sta ik bovenaan de ranglijst. Storm is een vriend van mij. We trainen veel samen. Ook hij surft op Bonaire. We gunnen elkaar het wereldkampioenschap,” zegt Smits met een glimlach. Tycho Smits (midden) ziet dit jaar concurrentie van zijn vriend Storm Nicolai (links) tijdens het wereldkampioenschap PWA. Foto: Aquaspeed Bonaire

Weinig tijd

De combinatie van school, sport en werk is een grote uitdaging. “Ik ga voor school naar de gym, dan naar school en daarna surfen. Na het eten studeer ik weer,” legt Smits uit. Zijn dagindeling is strak, maar hij lijkt er geen moeite mee te hebben. Hij werkt ook bij de Hangout Beachbar, om wat bij te verdienen en zijn sport te kunnen blijven beoefenen. “De dagen zitten vol. Het hebben van andere hobby’s is daarom ook niet mogelijk.”

Hoewel Smits zich momenteel richt op de PWA (Professional Windsurfers Association), sluit hij niet uit dat hij in de toekomst voor de IQ-foil en de Olympische Spelen gaat foilen. “Voor mij is het belangrijkste om zo hard mogelijk te gaan,” zegt hij. “En op dit moment is het surfen in de PWA voor mij leuker. Het gaat harder dan de IQ-foil die tijdens de Olympische Spelen wordt gebruikt. Of ik me ooit daar op wil richten? Voorlopig niet. Maar wie weet in de toekomst”. Tycho Smits in actie tijdens de High-winds in Aruba. Foto: Aquaspeed Bonaire

Steun

Smits krijgt steun van verschillende kanten, waaronder zijn school die hem een lespakket meegeeft als hij langere tijd weg is voor competities. Ook de lokale gemeenschap op Bonaire draagt bij aan zijn reis- en verblijfskosten voor internationale wedstrijden. Niet alleen Smits wordt geholpen. Ook andere surftalenten krijgen steun. Door deze steun kan hij in september meedoen aan de World Cups in Denemarken, Turkije en misschien Miami.

