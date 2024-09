Luchtvaart & Reizen Winair introduceert twee rechtstreekse vluchten tussen Sint-Maarten en Bonaire Redactie 07-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het vluchtschema van Winair met ingang van de winter kent meer bestemmingen en meer frequenties. Illustratie: Winair

KRALENDIJK – Het op Sint-Maarten gevestigde Winair introduceert met ingang van het winterschema een tweetal rechtstreekse vluchten tussen Sint-Maarten en Bonaire. Op deze twee dagen doet de Winair vlucht uit Sint-Maarten eerst Bonaire aan, alvorens door te vliegen naar Curaçao.

Overigens is er alleen sprake van een rechtstreekse vlucht naar Bonaire toe. Voor de vlucht vanuit Bonaire naar Sint-Maarten is er altijd sprake van een tussenlanding op Curaçao, net als nu ook het geval is. Door het nieuwe vliegschema is voor reizigers op de rechtstreekse vluchten sprake van een tijdwinst van ruwweg één uur.

De nieuwe verbinding maakt deel uit van een nieuw en uitgebreider vluchtschema dat Winair recent al lanceerde in de regio, met vluchten naar onder meer Barbados en Sint-Lucia.

Curaçao

Het aantal vluchten tussen Bonaire en Curaçao met Winair blijft ongewijzigd tot drie maal per week. In totaal kunnen reizigers straks drie maal per week vanaf Bonaire naar Sint-Maarten vliegen en omgekeerd. Curaçao krijgt door het nieuwe schema wel meer vluchten dan tot nog toe het geval is, met een totaal van 10 vluchten per week.

