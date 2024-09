Algemeen Sporthal Bonaire gesloten tussen 11 en 13 september Redactie 07-09-2024 - 1 minuten leestijd

Het sportcomplex is komende week maar enkele dagen op. Foto: OLB

KRALENDIJK – De Jorge Nicolaas sporthal aan de Kaya Amsterdam is van woensdag 11 september 2024 tot en met 13 september 2024 voor het publiek gesloten. De kantoren van Indebon zijn in deze periode ook dicht.

Op woensdag 11 september is de sporthal vanaf 14:00 gesloten. Op donderdag 12 september is de sporthal de hele dag dicht. En op vrijdag 13 september is de sporthal alleen in de ochtend dicht. Vanaf 14:00 uur is het op deze dag mogelijk om voor de rest van de dag en de avond te sporten.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), noch Indebon, hebben een reden opgegeven voor de tijdelijke sluiting.

247